Ayaklarını Rahat Ettir. Oyuna Odaklan.
Paul George, rahat bir ritme kavuştuğunda rakiplerinin korkulu rüyasına dönüşür. Sahanın her iki yarısında oyunu kontrol edebilir ve yorulmadan sayı atarak defansı zayıflatabilir. PG'ye maç boyunca hafiflik ve rahatlık sunmak için tasarlanan düşük bilekli PG 4, yumuşak ve esnek tam boy Nike Air yastıklama sistemiyle sahada pek çok rol üstlenen iki yönlü oyuncular için ideal.
Tam Boy Air
Birden fazla bağlantılı Air biriminden üretilen ultra hafif yastıklama, orta taban boyunca uzanarak bulutlar üzerinde yürüyormuş gibi rahat etmeni sağlar.
Fermuarlı Tasarım
Nefes alabilen fermuarlı file yüzey, bağcıkları kapatarak ayağı sabitler, korur, destekler ve esneklik sunar.
Düşük Bilekli ve Çok Yönlü Tasarım
Rahat ve dolgulu düşük bilek kısmı, hareket kabiliyetini optimize eder ve ayakkabıyı giymeyi kolaylaştırır.