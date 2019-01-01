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PG 3

Rahat Et

Paul George'un çok yönlülüğü, sahanın iki yarısında da çok işine yarıyor. PG 3, bu iki yönlü oyununu desteklerken rahatlık sunmak için tasarlandı.

PG 3

Eksiksiz Rahatlık

Yarım patik yapısı ayağı sıkıca sarar. Yumuşak, dayanıklı ripstop malzemeyle kaplanan dolgulu bilek kısmı ise kaliteden ödün vermeden ayak bileğini sarar.

Ay'dan İlham Alan Tutuş

Dış taban deseni, Ay'ın kraterlerinden ilham alan farklı estetiğiyle mükemmel çok yönlü tutuş sağlar.

Hızlı Tepki Veren Yastıklama

Zoom Air birimi, hızlı tepki veren esnek yapısıyla sahada avantaj kazandırır.

Tasarımın Arka Planı

PG 3

Nike'ın ayakkabı tasarımcısı Tony Hardman, PG 3 ile Paul George'un adını taşıyan seriyi geliştirmeye devam etti. Bu modelde daha yumuşak ve hızlı tepki veren bir yastıklama, esnek, dolgulu bilek ve mükemmel çok yönlü tutuş sağlamak için Ay'ın kraterlerinden ilham alan bir dış taban deseni bulunuyor.