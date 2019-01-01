PG 2
Kaosa Meydan Okuyan Rahatlık
Destekleyici bantlar geçişleri yumuşatırken Nike Zoom Air yastıklama, attığın her hızlı ve odaklı adıma tepki verir.
Uçtan Uca Hız
Zoom Air yastıklama, sahada her zaman hızlı tepki kabiliyeti sunar.
Kusursuz Uyum
Yarım patik tasarımı, modern yapısıyla ayağı sarar.
Ayağı Sabitleyen Destek
Uyumlu ayak tarağı bandı ayağı sabitler.
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Ayak tarağını sabitleyen yapı rahatça dönmemi ve farklı açılar ve pozisyonlarda doğru tepkiyi verebilmemi sağlıyor.
Paul George
Tasarımın Arka Planı
PG 2
Paul George takımını değiştirmesine rağmen sahanın iki yarısındaki ihtiyaçları değişmedi. Bunu dikkate alan ayakkabı tasarımcısı Tony Hardman, kısa forvetin kusursuz oyun stilini daha da vurgulayan bir ayakkabıyla PG-1'in başarısını devam ettirdi.
Güçlü Defans
Paul George'un oyun stili, ayağı sıkıca sarıp destekleyen bir ayakkabı gerektiriyor. Hardman, destek düzeyini artırmak için PG hareket ederken ayağına uyum sağlayan esnek bir bölgeyi ayak tarağına ekledi. Daha sonra desteği daha da artırmak için esnek bölgenin üzerine dinamik kanatlar ekledi. Hardman şunları söylüyor: "PG 1'e benzer biçimde, ayağı güzel bir şekilde sarıyor. Fakat dar ayaklarda bandın çok uzun kalması sorununu da çözüyor."
Hızlı Hücum
Hardman ve ekibi, PG'nin ayakkabısına daha hızlı tepki kabiliyeti kazandırmak için Nike Zoom Air'in boyutunu 10 mm'ye çıkardı. "İlk andan itibaren rahat olması için PG 1'deki yumuşak taban astarını koruduk; fakat Zoom bölmesi taban astarının hemen altında duruyor ve kauçuğa kadar iniyor. Yani PG onun üzerinde yükseliyor."
Tasarımın Arka Planı
PG 2
Paul George takımını değiştirmesine rağmen sahanın iki yarısındaki ihtiyaçları değişmedi. Bunu dikkate alan ayakkabı tasarımcısı Tony Hardman, kısa forvetin kusursuz oyun stilini daha da vurgulayan bir ayakkabıyla PG-1'in başarısını devam ettirdi.
Güçlü Defans
Paul George'un oyun stili, ayağı sıkıca sarıp destekleyen bir ayakkabı gerektiriyor. Hardman, destek düzeyini artırmak için PG hareket ederken ayağına uyum sağlayan esnek bir bölgeyi ayak tarağına ekledi. Daha sonra desteği daha da artırmak için esnek bölgenin üzerine dinamik kanatlar ekledi. Hardman şunları söylüyor: "PG 1'e benzer biçimde, ayağı güzel bir şekilde sarıyor. Fakat dar ayaklarda bandın çok uzun kalması sorununu da çözüyor."
Hızlı Hücum
Hardman ve ekibi, PG'nin ayakkabısına daha hızlı tepki kabiliyeti kazandırmak için Nike Zoom Air'in boyutunu 10 mm'ye çıkardı. "İlk andan itibaren rahat olması için PG 1'deki yumuşak taban astarını koruduk; fakat Zoom bölmesi taban astarının hemen altında duruyor ve kauçuğa kadar iniyor. Yani PG onun üzerinde yükseliyor."