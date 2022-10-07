Zoom Freak 2
Zoom Freak 2, Giannis için üretildi ancak her tür oyuncu için tasarlandı. Bu stil, Zoom Air'in topuktan ayak tarağına taşınmasıyla ve daha iyi tepki kabiliyeti sunmak için eklenen yastıklamasıyla bir önceki modelin tasarımını yepyeni bir seviyeye taşıyor.
Her Tür Oyuncuya Uygun
Seviyesi ne olursa olsun herkes, her yerde Zoom Freak 2'yi giyip keyifle basketbol oynayabilir.
Zoom Air + Yastıklama
Ayak tarağındaki Zoom Air ve yumuşak, hızlı tepki veren yastıklama kombinasyonu, her harekette ürettiğin gücü ve hızı kullanmana yardımcı oluyor.
Her Adımda Destek
Ön dış kısımdaki dayanıklı ve kalıplı TPU parça, hızlı Euro-step'ten güçlü drop-step'e kadar her türlü harekette ayağı koruyup destekliyor.
Hafif ve Esnek
Sert, destekleyici bir parçayla iki alana ayrılmış olan dış taban, ağırlığı azaltıp esnekliği artırmaya yardımcı oluyor.