LeBron James ve Air
LeBron'un itiş gücü ve koruma ihtiyacı sonucu, adını taşıyan serisinde bir Air yelpazesi oluşturuldu. Air'in yıllar boyunca istikrarlı ve destekleyici varlığı, LeBron James ve Air arasında sadık bir ilişki oluşmasını sağladı. LeBron, "Ayakkabılarımda tutarlı olan tek şey Air." diyor. "Air'i seviyorum."
LeBron'un adını taşıyan serideki 17 modelin tamamında yastıklama, oyununu zirveye taşımak için büyük gelişim kaydetti. Ancak LeBron her zaman Air'e geri dönüyor. "Başka yastıklama türlerini denedim. Ama dürüst olmak gerekirse Air tam benlik." diyor.