Antrenörler "Vücudunu Dinle" Dediklerinde Ne Demek İstiyorlar?

Hayatın neredeyse her aşamasında, ilerleme kaydetmek için dengeye ve esnekliğe ihtiyaç duyarız. Yani kendini zorlamalı ama aşırıya kaçmamalısın ve denediklerin işe yaramıyorsa yöntemini değiştirebilmelisin. Fitness antrenmanlarında sık duyulan "vücudunu dinle" sözü burada devreye girer.



Bu ifade, sana anlaşılması zor ve yararsız gelebilir. Yoga eğitmeni Alex Silver-Fagan, vücudunun sesini dinlemenin hem fiziksel hem duygusal seviyede ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hareketlerine yön vermesi için zihin-vücut bağlantısına odaklanmak anlamına geldiğini söylüyor.



Kulağına biraz uçuk mu geldi? Bu yaklaşımın bilimsel bir temeli de var. Beynin, vücudundan aldığı sinyalleri (yüksek nabzının, kas gerginliğinin, yiyecek/içecek ihtiyacının duyusal bilgileri gibi) takip eder ve vücudunun durumunu tahmin etmek için bunları kullanır. Bu tahminlere iç duyum denir. South Dakota School of Mines and Technology psikoloji doçent doktoru Dr. Jonathan Gibson, "Gelişmiş iç duyum, kişinin daha bilinçli şekilde bu sinyallerin farkına varmasını sağlayacağı için vücuduyla daha uyum içinde olmasına olanak tanır." diyor. İç duyumu daha iyi kişilerin ruhsal, duygusal ve sosyal sağlığı da daha iyi olur. Gibson, buna neden olarak bilinç düzeyleri sayesinde zihinlerinin ve vücutlarının ihtiyaçlarını daha düzenli olarak karşılayabilmelerini gösteriyor. Aynı nedenle çalışmalar, bu beceriyi daha yüksek sportif performansla da ilişkilendiriyor.



Bu farkındalığa ulaşmanın kolay olmadığını düşünüyor olabilirsin. Aslında bir açıdan haklısın, çünkü koşullar lehine değil. "Artık eskisi kadar sezgisel değiliz." diyen Silver-Fagan, günümüzde sana ne yapman ve nasıl hissetmen gerektiğini söyleyen çok fazla kaynak olduğunu, bunun da zihin-vücut bağlantısını kuran iç sesinin kendisini duyurmasını zorlaştırabildiğini söylüyor.



Ancak vücudunun sesini dinlemek (ya da bir araştırmacının diyeceği gibi "iç duyumunu iyileştirmek"), aşağıda bulacağın ipuçlarından başlayarak geliştirebileceğin bir beceridir.