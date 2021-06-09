Psikoterapist Nicole Sachs'a Göre Kronik Ağrının Yönetilmesi ve Daha İyi Bir Yaşam

Belindeki o rahatsız edici ağrı, sana işi ağırdan alman gerektiğini söylüyor olabilir. Ancak spor salonunu aksatmak zorunda değilsin. Fizyoterapist Nichole Sachs, fiziksel stresin başa çıkmadığın duygulardan kaynaklanabileceğini ilk elden deneyimledi. Duygularınla yüzleşerek hem ağrını azaltabilir hem de daha mutlu bir yaşam sürebilirsin. Doktoru ciddi bir omurga sorunu sebebiyle önemli bir ameliyat olması gerektiğini ve ameliyattan sonra bile istediği gibi hareket edemeyebileceğini söylediğinde Sachs, zihin-vücut deneyleri yaparak başka bir çözüm yolu aradı ve buldu da. Sporcu, bu bölümde Nike'ın kıdemli performans direktörü Ryan Flaherty ile ağrıları, kendini nasıl iyileştirdiği ve başkalarına da aynısını yapabilmeleri için nasıl yardımcı olduğu üzerine konuşuyor. Yavaşlama, günlük tutma ve bastırılmış duyguları yönetme (bazen de annelikten nefret etme) deneyimleri, kendi kronik sorunlarımızı anlamamıza ve hafifletmemize yardımcı olabilir.