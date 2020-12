Kontrolünü Korumanı Sağlayacak Nefes Alma Teknikleri

1. Geçen akşam yeterince uyumadıysan: 6-4-X Nefes Tekniği

"Yorgun ve bitkin uyanmak, parasempatik durumun göstergesidir." diyen Dike'a göre, akşam geç saate kadar dizi izlediysen ya da gece yarısına kadar çalıştıysan uzun nefes alıp hızlı nefes vermek nabzını hızlandıracak ve sempatik yanıtı tetikleyerek uyanıklığı artıracaktır.



Sırt üstü uzan, 6 saniyede nefes al, 4 saniye nefesini tut ve ardından dudaklarını büzerek güçlü biçimde nefes ver. Ciğerlerinde kalan karbondioksiti tamamen boşaltmak için hızlı ve güçlü bir şekilde nefes vermelisin. Dike, "Bu sayede diyafram bir sonraki nefesinde daha çok temiz havayla dolabilir." diyor.



2. Çalışmak veya antrenman yapmak için motivasyon eksikliği çekiyorsan: Mutluluk Veren Nefes Tekniği

Adı kulağa komik gelebilir ama Kuveyt'te bulunan Tru3 Yoga'nın kurucusu ve sahibi Dr. Sanaa A. Jaman, "Üç kısımdan oluşan bu nefes tekniği sana enerji verir." diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Derin nefesler, hareket ile birleştiğinde sempatik sinir sistemini uyarıp kanındaki oksijen seviyesini artırarak tüm vücudunu uyandırır." Jaman'a göre bunu zihnini açan bir parasempatik yanıt izler ve böylece hem ruh halin iyileşir hem de motivasyonun artar.



Ayaklarını kalça genişliğinde aç ve dizlerini hafifçe bük. Ciğerlerinin üçte birini dolduracak kadar nefes al (ciğerlerinin alt kısmını havayla doldurduğunu düşün) ve bir yandan da avuç içlerin yukarıya bakacak biçimde kollarını vücudunun önüne götür. Sonra ciğerlerinin üçte ikisini dolduracak kadar nefes al (ciğerlerinin orta kısmını doldurduğunu düşün) ve gene avuç içlerin yukarıya bakacak biçimde kollarını omuz seviyesinde iki yana "T" biçiminde aç. Şimdi ciğerlerini tamamen nefesle doldur (ciğerlerinin üst kısmını olabildiğince doldur) ve avuç içlerin birbirine bakacak biçimde ellerini başının yukarısına kaldır. Son olarak, ağzını aç ve duyulabilir "ha" sesiyle nefes ver. Aynı anda dizlerini büküp squat pozisyonu al ve kollarını indirip dalıcı gibi arkana götür.



Güçlü bir yanıt almak için 7-9 tam "tekrar" yap.



3. Kaygı hissediyorsan: Uzun Nefes Verme Tekniği

Çoğu kişi tedirginken kısa ve sık nefesler alır. Bu göğüsten nefes alma biçimi nabzını hızlandırıp gerginliğini ve stresini artırarak işleri daha da kötüleştirebilir. Dike, nefesini diyaframına kaydırıp nefes verme süresini nefes alma süresinden uzun tuttuğun zaman parasempatik rahatlama yanıtını tetikleyeceğini söylüyor.



Nasıl durduğun fark etmez. Karnını şişirerek 6 saniyede nefes al. 4 saniye nefesini tut. Sonra 12 saniyede nefes verip karnını boşalt.



Not: Nefes verme süresini 12 saniye yapamıyorsan sorun değil. 7 saniyede nefes vermeyi dene ve sonra bu süreyi artır. Dike, şöyle diyor: "Bu süreyi artırman zaman alacaktır. Diyaframını da diğer kasların gibi çalıştırmalısın."



4. Antrenmandan sonra hızla soğumak istiyorsan: Sheetali Nefes Tekniği

"Sheetali", Sanskritçede "serinlemek" anlamına gelir. Jaman'a göre bu teknik, antrenmanının neden olduğu "savaş ya da kaç" yanıtını bitirip "dinlen ve hazmet" durumunu tetikleyerek tansiyonunu düşürebilir. Böylece vücut sıcaklığın düşer ve kasların ile sinirlerin rahatlayabilir.



Rahat bir koltuğa otur, sonra yere bak ya da gözlerini kapat ve ellerini dizlerine koy. Dilini çıkar. Dilinin yan kısımlarını, dilin boru gibi duracak biçimde kaldır ve o borunun içinden yavaşça nefes al. Sonra ağzını kapat ve burnundan nefes ver. Bu tekniği istediğin kadar ya da daha hızlı güç toplamak için en az 1-5 dakika tekrarla.



5. Yatmadan önce sakinleşmek istediğinde: Nefes Temelli Vücut Tarama Tekniği

Bir UCLA araştırması, yatma zamanın geldiği halde zihnin tam gaz çalışmaya devam ediyorsa veya uykuya dalmakta zorlanıyorsan vücut taraması yapmanın işe yarayabileceğini gösteriyor. Bu teknik işi bir adım ileriye götürerek taramada bulduğun gergin alanları derin nefes vererek gevşetmeni sağlıyor. Nefes pratisyeni ve Black Girls Breathing'in kurucusu Jasmine Marie, bunun nabzını dinlenme seviyelerine çekip aklını düşüncelerden uzaklaştırabileceğini de söylüyor.



Önce yatağında esne ve gözlerini kapat. Yavaş ve derin bir şekilde nefes alıp ver. Nefes verme süreni nefes alma sürenden iki kat uzun tut. Başından ayak parmaklarına ya da ayak parmaklarından başına doğru vücudunu kontrol et ve vücudunun her bir noktasını nasıl hissettiğine bak. Marie, "Vücudunun hangi noktalarının gergin olduğunu bul ve nefesini o noktalara odakla." diyor.



Bir tam taramayı bitirdikten sonra hala uyanıksan derin nefes alıp vermeye devam et ya da ters yönde tekrar tarama yap.



Gün neler getirirse getirsin (dürüst olalım, getirdiklerinin her zaman iyi olmadığını hepimiz biliyoruz) kendine "sadece nefes almayı" hatırlatmak sadece bir slogan değildir. Hissetmek istediğin duyguları daha çok hissedip, hissetmek istemediğin duyguları uzaklaştırmak için kullanabileceğin gerçek bir plandır.