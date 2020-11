Antrenman Sırasında Mola Vermeli Miyim?

İlerlerken Kendini Tüketme

Sabit tempolu koşu veya bisiklet gibi dayanıklılık egzersizleri yaparken antrenmanın ortasında güç toplamak, kardiyovasküler sapmaya (antrenmanın yoğunluğu artmasa bile nabzının kademeli olarak hızlanması) karşı faydalı olabilir. Michigan Grand Rapids egzersiz fizyoloğu Dr. Todd Buckingham, "Bu tür antrenmanlarda sıvı kaybı yaşamak daha kolay olduğu için kardiyovasküler sapma bu antrenmanlarda daha çok görülür." diyor. Buckingham'a göre yeterince su almadığın zaman kalbin her attığında daha az kan pompalar. Yani kaslarına yeterince kan ve oksijen ulaştırmak için daha sık atması gerekir. Bu da aktiviteyi olduğundan çok daha zormuş gibi algılamana neden olabilir. Uzun bir koşu veya bisiklet antrenmanı sırasında kısa "molalar" vermek (bir saatten uzun süren antrenmanlarda, her sekiz dokuz dakikada bir bir iki dakikalık molalar vermek genellikle yeterlidir), nabzını ve dolayısıyla algıladığın efor derecesini düşürerek mesafeni artırmanı veya daha yüksek bir tempoyu korumanı sağlayabilir.



Koşarken antrenmanın ortasında güç toplamanın en kolay yolu yavaşlayarak yürümektir. "Journal of Science and Medicine in Sport" dergisinde yayınlanan bir araştırma, ilk kez maraton koşacakların koşularına bir dakikalık yürüyüşler ekledikleri zaman koşu sonrasında daha az kas ağrısı ve yorgunluk çektiğini ve bitiriş sürelerinin de hiç durmadan koşanlara benzer olduğunu keşfetti.