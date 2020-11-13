Beş Duyunu Kullanarak Daha Hızlı Güç Toplamanın Yolları

Toprak Tonlarını Gör

Lakhan, araştırmalara göre renklerin acıyı ve duygusal durumları etkileyebileceğini ve kırmızının en kötüsü olduğunu söylüyor. Farklı teoriler bulunsa da, Lakhan'a göre bunun nedeni muhtemelen kırmızının biyolojik uyarı sinyali olması (kanı ve zehirli bitkileri düşün); dolayısıyla "savaş ya da kaç" yanıtını tetiklemesi olabilir. Öte yandan, maviler, yeşiller ve nötr renkler bize doğayı hatırlatır ve bu yüzden sakinleştirici etkileri olabilir. "SAGE Journals" adlı dergide yayınlanan bir inceleme, mavinin tansiyonunu düşürmeye yardımcı olabileceğini buldu. Evinde spor yaptığın odayı gökyüzü ya da denizden ilham alan bir tona boyayabilir ya da yoga matını o renkte seçmekle yetinebilirsin.



İşin bir de dekorasyon tarafı var. Lakhan, "Ortamında bitki olması, tedavi edici ışık dalgaları yaydıkları için güç toplamanı pozitif etkileyebilir." diyor. Aslında sadece doğa resimleri asmak bile faydalı olabilir. İngiltere Bradford Üniversitesi çevresel akustik profesörü Dr. Gregory Watts'ın yönettiği bir çalışmada, bir sağlık merkezinin bekleme odasında doğadan sahneleri gösteren duvar görsellerinin anksiyeteyi azaltıp insanları sakinleştirdiği görüldü. Bu kombinasyon aynı zamanda nabzı ve tansiyonu düşürerek daha hızlı güç toplamaya katkıda bulunabilir.