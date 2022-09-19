Zihinsel Zorlukları Aşmanın Yolu

Buzlanmış bir kayak yolunda daha deneyimli arkadaşını izlemek üzereyken duyduğun dehşet hissi yüzünden donakalıyorsun. Üzerinden defalarca geçmiş olmana rağmen sunumunda başarısız olacağına inanıyorsun. Orada olmayı hak etmediğini düşündüğün için yeni ekibin bir karar alırken sessiz kalmayı seçiyorsun.

Korku, öz güven kaybı ve kendini sahtekar gibi hissetmek, ilerlemeni olumsuz etkileyebilir. Performans kaygısı alanında uzmanlaşan lisanslı klinik psikolog doktor Regine Muradian, bu zihinsel engellerin genellikle tehlikeli veya çok stresli durumlarda vücuda yayılan adrenalin ve kortizol hormonlarından kaynaklandığını söylüyor. Bu hormonlar vücudun "savaş ya da kaç" tepkisini tetikleyebilir. Bunun sonucunda nabzın hızlanması, göğsün sıkışması ve/veya avuç içlerinin terlemesi gibi fiziksel semptomlar ortaya çıkar ve donakalırsın, yani "tıkanırsın". Ancak araştırmalar, bunun çözülemeyecek bir sorun olmadığını söylüyor.

Böyle anlarda zorlananın bir tek sen olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Olimpiyatlar, Super Bowl ve Stanley Cup gibi yüksek profilli müsabakalarda sporcularla çalışan sertifikalı zihinsel performans danışmanı Greg Chertok, "Stres altındayken pes etmek, sanıldığından daha yaygın bir durumdur. Profesyonellerin bile tıkandığı olur." diyor (takımların kaç büyük maçı kaçan bir gol yüzünden kaybettiğini düşün).

Burada derlediğimiz basit teknikleri kullanarak beynindeki düğümleri çözebilir ve engelleri kendine güvenerek aşabilirsin. Şimdi tıkanmana neden olabilecek üç yaygın zihinsel engele ve uzmanlara göre bu engelleri nasıl aşabileceğine yakından bakalım.