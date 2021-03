Zihinsel Zorlukları Aşmanın Yolu

01. Korku



Neye benzer: Fiziksel veya duygusal açıdan zarar görme ihtimalinden kaynaklanan derin bir endişe duyarsın. Titreme, terleme, boğaz sıkışması ve karıncalanma da yaşayabilirsin.



Neden olur: Chertok, zihnin içinde bulunduğun andan uzaklaştığı zaman korku duyabileceğini söylüyor: "Başarısız olduğun geçmiş bir olayı düşünmeye başlayabilirsin. Kaçırdığın önemli bir şut ya da iş görüşmesinde iyi yanıtlayamadığın bir soru aklına gelir." Aklına gelen o an, bir anda iyimser olma kabiliyetini alt eder.



Chertok, bilinmeyenlere odaklanmanın da seni korkutabileceğine dikkat çekiyor. Başarısız olduğunda yaşayabileceğin en kötü senaryo hakkında endişe duymak çok kolaydır.



Nasıl başa çıkılır: Önce derin bir nefes al. Araştırmalara göre bu hareket, stres hormonlarını hızlı bir şekilde azaltırken duygusal kontrol ve esenlik hislerini güçlendirebiliyor. Muradian beşe kadar sayarak yavaşça nefes almanı, nefesini biraz tutmanı, sonra beşe kadar sayarak yavaşça nefes vermeni ve bu döngüyü en az üç kere tekrarlamanı öneriyor ve "Her nefes verdiğinde tüm negatif düşünceleri dışarıya attığını kendine telkin et." diyor.



Bunu yaparken bir yandan da felaket senaryoları kurmayı bırakıp duygularını kabullen. Zorlu bir bayırdan zirveye çıkarken korkularını tamamen silmek zor olabilir. Ama Chertok, korkularının kontrolden çıkmasını engelleyebileceğini söylüyor ve pozitif ayrıntıları büyültüp negatif ayrıntıları küçültmeni öneriyor. Örneğin, tırmanırken kaydığın bir olayı düşünmek yerine yaptığın tüm başarılı tırmanışları aklına getir. Son çare ise şu: Korkularınla dalga geç. "Ya bacağım kırılırsa?" gibi mantıklı olmayan endişeler duymaya başladığında bu düşüncelere komik sesler ver. Chertok, "İç diyaloglarını Elmer Fudd veya Arsız Daffy'nin sesiyle duymak, düşüncelerinin ciddiyetini azaltmaya yardımcı olabilir." diyor.