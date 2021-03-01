Zihinsel Zorlukları Aşmanın Yolu

02. Ani Öz Güven Kaybı



Neye benzer: Bir milyon kez alıştırma yapmış olsan bile başarısız olacağını düşünürsün.



Neden olur: Muradian, en iyi sporcuların ve en başarılı kişilerin büyük bir ana hazırlanmak için çalışırken belirli sonuçları gözlerinde canlandırma eğiliminde olduğunu söylüyor ve bunun sonucunda, bir durum üzerinde çok düşünüp en küçük ayrıntıyı bile kontrol etmeye çalışmanın mümkün olduğunu ekliyor.



Bir beceriyi neredeyse otomatik hale getirecek kadar çok alıştırma yaptığında ise çok fazla odaklanmanın yarardan çok zararı olabilir. Chertok, "Sahada serbest atış atarken veya attıktan sonra bileğinin hareketini saplantı derecesinde kontrol etmeye çalışırsan beynin otomatik mekanizmaları bozulur, hareketin kendisi yabancılaşabilir ve hareketi yapmak imkansız hale gelebilir." diyor.



Nasıl başa çıkılır: Muradian, her şeyden önce başarı için gereken becerilere sahip olduğunu kendine hatırlatmanı söylüyor. Öz güvenini kazanmak için başarılı olduğun geçmiş bir olayı aklına getir. Sonra da dikkatini kontrol etmeye uğraştığın hareketten uzaklaştırıp başka bir yere yönelt. Chertok, "Dış etkenlere odaklan. Hedefleri, rakipleri veya topu düşün. Düşünme eyleminin kendisine odaklanmak, seni durduracaktır." diyor. Yani pas mekanizmaları yerine takım arkadaşına odaklanabilir ya da sözlerini kelimesi kelimesine hatırlamaya çalışmak yerine seyirciler arasından belirli bir kişiyle konuştuğunu hayal edebilirsin.





03. Sahtekarlık Sendromu



Neye benzer: Finallere, iş görüşmesinin son aşamasına veya (sanal) ödül törenine katılmaya hak kazanmış olmanı becerilerine veya yeteneğine değil, şansına borçlu olduğunu düşünürsün.



Neden olur: Bazen sahtekarlık sendromunun temelinde kendini değersiz görmek yatar. Muradian, "Bu durum, genellikle yeteneklerine güvenmediğinde veya yaptığın hiçbir şeyin yeterince iyi olmayacağına inandığında görülür." diyor. Nasıl algılandığını gereğinden fazla düşündüğünde de bu sorunu yaşayabilirsin. Chertok, "Kötü bir duruma düşmemek, senin için kazanmaktan daha önemli olabilir." diyor. Bu durumda zafere ulaştığın zaman kendini rahatsız hissedersin.



Nasıl başa çıkılır: Sahtekar olduğuna dair korku hissetmeye başladığını fark ettiğinde bu korkularla mücadele et. Muradian "Negatif düşünceleri susturmak önemlidir. Çünkü asıl sahtekar bu düşüncelerdir." diyor ve kötü düşünceleri engellemenin etkili bir yolunun, geçmişte becerilerin veya performansın için aldığın en güzel iltifatları düşünmek olduğunu ekliyor. Güvendiğin insanların yeteneklerini doğru değerlendirdiklerine güvenebilirsin.



Tüm bunlara ek olarak, tıkanmanın tamamen doğal bir durum olduğunu unutma. Chertok, "İşin gerçeği, kimse ne yaptığını bilmiyor." diyor ve bunu aklımızda bulundurduğumuz zaman ilerleyebileceğimizi, deneyimimizin normal olduğunu anlayabileceğimizi ve görevimize daha iyi odaklanabileceğimizi ekliyor.



Artık elinden hiçbir engel kurtulamayacak.