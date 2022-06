Koç Courtney Banghart'a Göre Sahtekarlık Sendromuyla Başa Çıkmanın Yolları

İstatistikler yalan söylemez. Gözlerini kendi istatistiklerine açabilirsen artık böyle bir oyuncu olduğunu anlamaya başlayabilirsin. Koçların ne kadar iyi olduğunu objektif bir şekilde görebilir; ne de olsa onların işi bu. Ayrıca kapasiteni de bildikleri için senden kendini daha fazla geliştirmeni isteyeceklerdir.



Şöyle düşünüyor olabilirsin: "Zaten olay da bu! Onların beklentilerini nasıl karşılayacağım!?" Bu beklentilerin ne olduğunu anladığından emin değilim. Koçlar her zaman kazanmanı beklemez. Her zaman maksimum performans göstermeni bile beklemeyiz. Sadece elinden geleni yapmanı bekleriz.



Kaybetmenin bu işin bir parçası olduğunu her deneyimli koç bilir. Kaybetmekten bu kadar korkmanın nedeni, henüz yeterli "iş deneyimin" olmaması olabilir.



Bir keresinde bir Rhodes Burslu finaliste (yani beklentilerin bile üstüne çıkan birine) koçluk yapmıştım. Başarısızlık korkusu altında eziliyordu. Yaptığı her işte çok başarılı olmuştu, yani kaybetmek ona tamamen yabancıydı. Dibi görünmeyen bir suya bakıp ne kadar derin, ne kadar soğuk olduğunu ya da suda pirana olup olmadığını bilmeyen bir dalgıç gibiydi.



Senin durumun biraz daha farklı: Başarıyı yeni yeni tanıyorsun. Bu kadar yüksekte olmaya alışmamışsın ve ne kadar düşebileceğini bilmiyorsun. Ama iki örnekte de aynı olan bir şey varsa o da bilinmeyen karşısında duyulan korku. O yüzden sana da Rhodes Burslu sporcuma söylediğimi söyleyeceğim: Başarısız olmak gayet normal. Bak bana; kaç defa başarısız oldum ama hala ayaktayım! Aslında, başarısızlıklarım beni daha da güçlendirdi.



Bu, sporcuların çok cesur olduğunu düşünmemin nedenlerinden yalnızca biri. Düşünsene, izleyicilerin önünde başarısız olmak günlük hayatının bir parçası! Zamanının çoğunu, iyi gitmeyebilecek bir şeye ayırıyorsun. Her gün çalışıyorsun, üstelik o günlerin birçoğunun zor geçeceğini de biliyorsun. İşte bu, cesarettir.



Takım arkadaşların ve koçlarının yolculuğu seninkinden farklı değil. Muhtemelen seninle aynı korkuları onlar da duyuyor. Yani yalnız değilsin ve asla yalnız olmayacaksın. Kötü düşünceler seni ele geçirdiğinde bunu aklına getir. Kaygılarının azalmaya başladığını hissedebilirsin.



Koç Banghart