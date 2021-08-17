Koç Courtney Banghart'a Göre Sahtekarlık Sendromuyla Başa Çıkmanın Yolları

Hissettiğin duygular şu anda canını sıkıyor olabilir. Ama 20 yıldan uzun zamandır hem oyuncuların duygularıyla hem de kendi duygularıyla uğraşan bir koç olarak sana şunu söyleyeyim: Hissettiklerin yerinde ve değerli. Azimli ve kararlı olduğunu kanıtlıyorlar.



Sen bir sporcusun, yani illa ki kaybedeceksin. Korku, öfke, ızdırap duyacaksın. Ama kazanacaksın da. O zaman da mutluluk duyacak ve zafer sarhoşu olacaksın. "Kötü" olmadan "iyi"yi bilemezsin.



Benim de kendime acımasız davrandığım oldu. Lisedeyken eyalet tenis turnuvasına katıldım. Bir maçta çift hata yapınca gökyüzüne bağırdığımı ve raketimi yere fırlattığımı hatırlıyorum.



Bunun duygularımı kanalize etmenin en iyi yolu olmadığını biliyordum ama o anda elimde değildi ve önemli olan tek şey de o andı. Geriye baktığımda, tribünde beni izleyen anne babamın buna kızmaması beni çok etkiliyor. John McEnroe gibi davranmamın nedeninin önemsemem olduğunu anlamışlardı.



Bu yüzden duygularından kaçma.

Bununla birlikte, bir duygu çok şiddetli hale geldiği zaman pozitif geri bildirimleri görecek durumda olmayabilirsin. Bu yüzden şimdi durumu dengelemenin bazı yollarına bakalım.

"Dinlemede seçicilik" dediğim şeyi yapıyor olman mümkün. Bu aslında dinleme bile değildir. Biri "Sahadaki hareketlerine bayılıyorum. Sadece üçlüklerini iyileştirmemiz gerekiyor." dedi mi sen şunu duyarsın: "Üçlüklerimi geliştirmem gerekiyor. Şutlarım berbat. Berbat bir oyuncuyum. Berbat bir insanım."

İşler bir anda nasıl da çığırından çıktı, değil mi? Bu düşünme şekli, zirvedeki sporcularında bile sık sık görülür. En iyi oyuncularımdan biri, şut kaçırdığı zaman kendisine çok yüklenirdi. Şutları girmediği için kendisine kızdığı bir gün, onu bir kenara çektim.