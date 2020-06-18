Koşuda Motivasyonunu Artırması İçin Doğru Müziği Seç

Performansını artırmak isteyenler de müzikten yardım alabilir. Journal of Sports Sciences dergisinde yayınlanan bir çalışmada, depar intervalleri sırasında müzik dinleyen koşucular, müzik dinlemeyen koşuculara kıyasla antrenmanından daha çok keyif aldı (Zorlu intervaller yapacağın zaman bunu hatırla). Hindistanlı araştırmacılar ise yüksek sesli ve yüksek tempolu bir çalma listesinin seni çok daha uzun süre koşmaya teşvik edebileceğini keşfetti. Bu ekstra hareket de tek başına rahatlamanı ve kendini iyi hissetmeni sağlayabilir.



Müziğin avantajlarından yararlanmak için koşu çalma listeni doğru oluşturmalısın. Bunu nasıl yapacağını senin için araştırdık.

Sevdiğin Şarkıları Seç

Müzikte seçici ol: Sana hitap etmeyen türleri atla ve sevdiğin türde müzikleri seç. Ritmik hip-hop şarkıları veya enerjik EDM seviyor olman fark etmez; bazı araştırmalar, bir şarkıyı ne kadar çok seviyorsan performansını o kadar çok artırabileceğini gösteriyor.

Mutlu Müziklere Odaklan

Karanlık emo veya duygusal caz türlerini tercih etsen bile koşular için pozitif, enerjik şarkılar seçmeye çalış. Psychology of Sport and Exercise dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre yüksek tempolu, motive edici müzikler egzersiz sırasında sana daha fazla güç verebilir ve antrenmandan daha çok keyif almanı sağlayabilir.

İdeal Ritmi Bul

Antrenmanına uygun tempoda müzikler seçmek, daha güçlü koşmak için basit bir çözüm olabilir. PLOS One dergisinde yayınlanan bir çalışmada koşucular, ritmi istikrarlı ve tempolarına uygun motive edici müzikler dinledikleri zaman, müziksiz koşmaya kıyasla daha yüksek performans sergiledi. Bu bir çeşit işitsel motor senkronizasyonudur ve müzisyenin ritmi kaçırmamak için metronomdan yardım almasına benzer. Performansını artırmak istiyorsan vuruş/dakika oranı (BPM) koşu temponla senkronize olan şarkılar bulmalısın.

Londra Brunel Üniversitesi spor ve egzersiz fizyolojisi profesörü ve Applying Music in Exercise and Sport kitabının yazarı Dr. Costas Karageorghis'e göre egzersiz sırasında dinlenen müzikler için ideal tempo 120 ile 140 BPM arasındadır. Bu tempo aralığının alt seviyesindeki şarkılar, günlük kolay koşularda sana yardımcı olacaktır. Daha zor koşular için aralığın üst seviyesindeki şarkıları seçmelisin (Bir şarkının BPM'sini, internetteki hesaplama araçlarını kullanarak tespit edebilir ya da şarkının ritmini 20 saniye sayıp bulduğun sayıyı üçle çarparak tahmin edebilirsin).