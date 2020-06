Koşuda Motivasyonunu Artırması İçin Doğru Müziği Seç

Performansını artırmak istiyorsan vuruş/dakika oranı (BPM) koşu temponla senkronize olan şarkılar bulmalısın.

Yavaş bir güç toplama temposunda koşarken ya da ısınırken temposu 120 BPM'nin altında olan şarkıları tercih edebilirsin. Karageorghis, bu şarkıların kendini gereğinden fazla zorlamaman için nabzını ve temponu kontrol altında tutacağını söylüyor.



Journal of Strength and Conditioning Research dergisinde yayınlanan bir araştırma, hız çalışmalarında ve kendini zorlamak istediğin günlerde daha hızlı şarkıların temponu artırmanı sağlayacağını söylüyor. Böyle durumlarda 140 BPM veya daha yüksek tempolu şarkılar dinleyebilirsin.



Son olarak, Indian Journal of Physiology and Pharmacology dergisinde yayınlanan bir çalışma, egzersizden sonra yavaş müzikler dinlemenin, hızlı müzikler dinlemeye veya müzik dinlememeye kıyasla tansiyonun ve nabzın daha hızlı düşmesini sağladığını söylüyor. Buna ek olarak, Karageorghis'in Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınladığı bir araştırma, zorlu bir antrenmanın ardından sakin müzikler dinlemenin kişiyi daha mutlu edebildiğini gösteriyor.



İşin eğlenceli yanı şu: Bu bilgileri kullanarak kendine farklı çalma listeleri hazırlayabilir ve seni hangi müziklerin daha iyi motive ettiğini keşfedebilirsin.



İlham Al

Şarkı fikirleri için Spotify ve Apple Music'teki Nike çalma listelerine göz at. Uzun koşularda (hemen Spotify ve Apple Music'te dinle) ve hız koşularında (hemen Spotify ve Apple Music'te dinle) sana güç verecek çalma listeleri hazırladık; ayrıca Shalane Flanagan ve Eliud Kipchoge gibi sporcular tarafından hazırlanmış çalma listeleri de var.



Dilersen rehberli koşular sırasında Nike Run Club Uygulaması üzerinden müzik dinleyebilirsin. Ana ekranda müzik simgesine dokun ve seçeneklerden birini belirle: Apple Music (abonelik gerekir), Spotify (premium hesap gerekir) veya diğer müzik. Koşu koçun konuşurken şarkının sesi kısılır, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsın.