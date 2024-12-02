トレーナー公認の5つの上腹部ワークアウトで強いコア（体幹）を作ろう | 記事「OGC」

ロブレスによると、プランクは上腹部に最も効果のあるエクササイズの一つである。 特に、アップダウンプランクは、上腹部に加え、肩、胸、上腕三頭筋も鍛えることができるのでお勧めだ。

ロブレスはこのやり方を次のように教えている。まず腕立ての姿勢で、足を肩幅に開き、手は肩の真下に置き、腹筋と臀筋を引き締める。 プランクの姿勢で背骨を安定させ、腰が左右に振られすぎないようにするには、体幹と臀筋を使うことが重要だという。

次に、プランクの姿勢になるように、片方ずつ前腕を床に下ろし、上体を落としていく。 次に、片腕ずつ伸ばして腕立ての姿勢に戻す。先に曲げ伸ばしする腕は交互に入れ替えよう。

10～15回を1セットとして、この動きを3セット繰り返す。

また、プランクに慣れていない人には別の動きもあるという。 それには、両手をベンチや椅子などの上に置き、体を傾けた状態にしてこのエクササイズを行う。

「手を高いところに置くことにより、体幹で支えなければいけない重量が減るので、経験の少ない人でも簡単にできるようになります」と、彼女は説明する。