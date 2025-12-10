多忙で時間に追われている中、ワークアウトから最大限の効果を得たいと思うのは当然のこと。米国心臓協会は、成人の場合、少なくとも週に150分間の中程度の負荷の運動と、2日間の筋肉強化運動を行うことを推奨している。しかし、だからといってカーディオか筋力トレーニングのどちらかを選択し、限定する必要はないと、ゴゾは言う。

ヒント：アメリカ疾病予防管理センター（CDC）によると、心拍数が上昇して汗をかくタイミングが、強度が中程度のときだという。これは、話すことはできるが、好きな歌を口ずさむことはできないくらいの強度を指す。

週のワークアウトの例として、中強度のアクティビティには、早歩き、ガーデニング、テニス、サイクリングなどがある。

要するに、カーディオと筋力トレーニングを組み合わせ、両方の長所を生かしたワークアウトを行うことが適切なワークアウトルーティンといえる。「すべての人に当てはまる万能な方法があるわけではありませんが、何らかの筋力トレーニングやレジスタンストレーニングを少なくとも週に3回、20～30分行うことを推奨しています」とゴゾは言う。「具体的には、1～10までのレベルで、10を最強度レベルとした場合、7以上の負荷をかけるような運動が好ましいでしょう」

カーディオについて、ゴゾは「もっと体を動かすべきであることは誰にでも当てはまりますが、特にデスクワークをしている人にはなおさらです」と話す。「ほぼ座ったまま仕事をしている人であれば、筋力トレーニングに加えて週に2～3日は何らかのカーディオをすることをおすすめします」と彼女は続ける。「屋外で30分間ウォーキングをするといった簡単なことでも構いません」