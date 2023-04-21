トレーナーが教える、パワフルに腕を鍛える三頭筋エクササイズ8選

上半身のトレーニングに取り組むうえで、上腕三頭筋の強化は絶対に外せない。 腕全体の筋肉の約3分の2を占める上腕三頭筋は、ベンチプレスやオーバーヘッドプレスのような複数の関節を動かす多くのコンパウンドエクササイズで主な動力源になるからだ。

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こういったコンパウンドエクササイズが（トライセップエクステンションやバイセップカールのような1つの関節のみを動かすアイソレーションエクササイズと比較した場合）、総合的な体力や筋肉量を増強する鍵を握っている。

デイビッド・オテイ（認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト）は語る。「前方や頭上に腕を押し出す動きは、日常生活でもよく使います。 肘を伸ばす時に使われる上腕三頭筋は、このプッシュの動作を陰で支えています」

コンパウンドエクササイズで筋力強化に特化した上腕三頭筋トレーニングのメリットは他にもある。そう語るのはノーム・タミル（認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト）だ。 上腕三頭筋が衰えると、上半身の筋肉のバランスが悪化しやすくなる。 いくつかの研究によると、このアンバランスが原因で、けがを誘発しやすくなる。

上腕三頭筋を鍛えるメリットは理解できた。 上半身や全身を鍛える普段のトレーニングに、ここで紹介するエクササイズも組み込んでみよう。