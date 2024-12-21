ダイヤモンドプッシュアップはどの筋肉に効くか？また、その効果的な実施方法とは？

ダイヤモンドプッシュは、ほとんど場所を選ばない自重エクササイズで、従来の腕立て伏せを高度にしたものだが、体のポジショニングを変えることでさまざまな筋肉群を鍛えることができる。

「違いは、手のポジショニングから生まれます」と説明してくれたのは、ポール・ロングワースだ。 認定アスレティックトレーナー兼ストレングスアンドコンディショニングスペシャリストであるポールは「ダイヤモンドプッシュアップでは、両手の親指と人差し指の先を付けてひし形を作り、胸の中心の真正面に置きます」と加えた。

小さな違いに思えるが、これによって体を上下させる際の重量配分が変わる。 ダイヤモンドプッシュアップでは、小さな筋肉も使うことになるため、動きが全体的に難しくなる。

「標準的な腕立て伏せを習得できた人には、ダイヤモンドプッシュアップはさまざまなエクササイズの中でも優れたツールになります」と話すのは、ハワイ州カフルイでATG認定コーチとして活躍するジェフリー・ブレイクだ。 「エクササイズはさまざまなバリエーションを覚えることで、変化がつきます。 こういったオプションが増えれば、筋力アップや健康増進を新鮮な気持ちで続けられるでしょう」