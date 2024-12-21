腰を鍛えるためのエクササイズをエキスパートが伝授

一日の間に行うほぼすべての動作において、腰は体を支えている。だから、腰の筋力を維持していれば、椅子から立ち上がるといった小さな動作から、家具を動かしたり、買い物袋を持って階段を上ったりという大きな動作まで、どんな動きも支障なく行えるはずだ。

「座ったり立ったりするときに姿勢をまっすぐに保つためには、腰の筋力が不可欠です」と語るのは、 理学療法博士のラミ・ハシシュ。 「腰の筋力の衰えは、姿勢が悪くなる主な原因の一つ。他の筋肉や関節で動きを補わなければならなくなり、結果的に無駄な消耗やけがに発展します」とのこと。

ある研究では、腰の筋力強化は長生きにもつながることが示されている。ドライニードル療法の認定資格を持つ理学療法博士、アニー・カダルによると、これは「日々の生活を営むうえで体の回復力が高まり、将来的に腰痛を引き起こすリスクを 最小限に減らせる」 からだ。

腰の筋力を最大限に高めるには、 日々のワークアウトに、コアを鍛える運動に加え、腰をターゲットにしたエクササイズを取り入れることが重要になる。