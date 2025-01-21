良いランニングフォームの習得は、見た目の美しさだけでなく、痛みやけがの予防のカギにもなる。 マクダウェルが指摘しているように、片方の脚がもう片方の脚より自然に長い、右半身よりも左半身の方が筋力が強すぎるなど、生体力学的な問題がランニングフォームを歪めることもある。

「完全に左右対称の体を持つ人などいません」と彼女は言う。 しかし、この自然な非対称性が原因で、体が過剰に補正しようとすることがある。「ランニング後に腰痛を感じる場合、それはクロスオーバー歩行、片方の腰を上げる動き、あるいは不自然な腕の振り方など、ランニング中に悪いフォームの習慣が身に付いたことが原因になっている場合があります」と彼女は言う。

腰痛の原因となり得るもう1つの一般的な問題は、骨盤を後ろに傾けた状態で走ること。これは、腰が大きく反り返っているように見える姿勢だと、マクダウェルは説明する。 かかとから着地する走り方（ヒールストライク）をするランナーは、特にこの傾斜でのランニングをして負担がかかりやすい傾向がある。

マクダウェルはこう説明する。「この姿勢は体に『悪い』わけではありませんが、［特に］長距離を走っている場合は、時間が経つにつれ骨盤の姿勢によって腰椎の筋肉に負担がかかり、疲労が痛みに変わることがあるのです」

さらにマクダウェルは、このような骨盤の傾きで走るランナーの中には、体幹の筋肉を安定させることに苦労する人もいると付け加える。「つまり腰椎を過度に湾曲させて、結合組織に役割を委ねているのです」心当たりのある人は、理学療法士などの専門家にランニングフォームを評価してもらうことを検討してほしい。