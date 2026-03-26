ランニングで脚の筋力を鍛えられるか？

ダッシュかロングランかといったように、どのような負荷をかけるかによって、異なる種類の筋繊維が刺激に反応し、強化される。ランニングに関係があるのは、遅筋繊維（1型筋繊維）と速筋繊維（2型筋繊維）という2つの骨格筋繊維だ。遅筋繊維は疲労しにくいが、ゆっくり収縮して弱い力を発揮する。速筋繊維は疲労しやすい反面、速く収縮して強い力をもたらす。

ロングランを行うときは、遅筋繊維が長距離にわたってペースを維持してくれる。一方、スプリントインターバルのようなスピードを出すワークアウトを行うときは、速筋繊維が使われる。脚の筋肉はすべて、この2種の筋繊維の組み合わせでできているため、持久力ランとスピードトレーニングの両方を取り入れて、筋力と体力の向上を図ることが望ましい。

「きついと感じるスピードで走ると筋肉に対する負荷が高まり、より効率的に大きな力を発揮する能力が求められます」とレイは言う。「一方、長時間のランニングで必要になる筋肉の特性は、疲労に対する耐性や、一定の力を繰り返し生み出す能力です」どちらのタイプのワークアウトも筋肉の強度と持久力の向上に不可欠だ。

初心者向けのランニングプログラムでは、たいていまず土台となる持久力の向上に重点を置く。スピードトレーニングを取り入れる前に、週に数回、負荷の低い快適なペースで走ることから始めよう。そうすれば、体はさらなる衝撃に耐えやすくなり、けがのリスクが低くなる。

次に、漸進性過負荷の原則に従い、徐々に新しい負荷をかけて継続的な筋肉強化を促す。体は最終的に現在の負荷に適応してしまうため、ランの強度や頻度を高め、距離を増やそうとしない限り、パフォーマンスは向上しないのだ。テンポランやインターバルトレーニングを始める前に、筋力トレーニングプログラムを導入すると、怪我の予防に役立つ。