腰の可動性を大きく向上させるエクササイズとストレッチを理学療法士が解説

効果：バランス感覚の向上、回旋の改善、腰のこわばりの緩和、股関節全体での制御された動きの強化

やり方：片足で立ち、体幹でバランスを取ります。上半身を腰の位置まで曲げ、上半身を床と平行にし、反対の脚を後ろに伸ばします。おへその方向を立っている脚に向けて回し5秒間保持し、反対側に回転させて5秒間保持します。これを5〜10回繰り返します。ヒップエアプレーンは、特に初めての場合は難しいテクニックかもしれません。バランスが取れない場合は、壁や安定したものに軽く手をかけると安心です。

鍛えられる筋肉：臀筋、股関節の深部の回旋筋群、ハムストリング

動きの種類：股関節の制御された内旋/外旋、片脚の安定性