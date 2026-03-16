ランニングシューズはどのくらいの頻度で買い替えるべきか？

1.靴底がすり減っている

アウトソール（底部）と側面をちらっと見ただけで、新しいランニングシューズに買い替えるタイミングがわかることがある。

トレッドが摩耗、損傷するのは当然だが、アウトソールは通常、摩耗に最後まで耐えるパーツだ。左右のシューズで摩耗の度合いが異なると、くり返す動きのパターンが変わるなど、走るときの足運びがアンバランスになったり、歩幅が変わってしまったりすることもある。その結果、不快感や痛み、あるいはもっと重大なけがにつながる可能性がある。

2.ぺたんと潰れた感触のクッショニング

ランニングシューズのミッドソールは、衝撃を吸収する構造になっている。歩数が増えるうちにミッドソールのフォームの素材は平らになり、圧縮されていく。そのため衝撃吸収力が弱まり、関節への負荷が増える可能性がある。

親指でミッドソールを押して、シューズのクッショニングをテストしてみよう。ふっくらとした、または最大限のクッション性を備えたシューズでは、フォームは圧縮され、素早く跳ね返るはずだ。密度が高く、跳ね返りが遅い、不均一、または目に見えるシワがある場合、アウトソールがまだ無傷に見えても、ミッドソールが破損している可能性がある。サイドウォールに沿ったコンプレッションラインは、衝撃吸収が低下したことを示す初期の兆候だ。



普段使いのランニングシューズのクッション性が十分かどうかを確認する方法：普段使いのランニングシューズは、不安定に感じることなく、保護されていると感じる必要がある。関節の痛みが増えたり、地面への衝撃が強くなったり、慣れたルートでも疲れを感じたりする場合は、シューズが十分なクッション性を提供できなくなっている可能性がある。靴は両足で一貫した感触であるべきであり、不均一な硬さは、破損の兆候である可能性がある。



3.そのシューズを長い間所有している

いつも走っているが走行距離を記録していないランナーの場合は、シューズの交換時期を知るために最も役立つのは使用期間かもしれない。ランニングシューズは通常、3か月から1年で寿命を迎える。軽めに走るランナーであれば長く使えるし、長距離レースに向けてトレーニングに励むランナーであればシューズの寿命は短くなる。

トレーニングの量にかかわらず、数か月前からランニングシューズを日常的に履いている人は、買い替えが必要かもしれない。

4.足や関節が痛い



ランニングシューズの交換時期に関する特に重要なサインの1つは、シューズ自体の問題ではなく、体に対する影響だ。足首、膝、股関節、腰、首などの関節で予期せぬ痛みが発生している場合は、すり減ったシューズのせいで姿勢や走り方が変わっている可能性がある。

シューズが古くなってサポート性とクッション性が失われると、足がずれやすくなって摩擦が起こり、炎症やまめの原因となることもある。

特に軽いランニングの際に、膝、股関節、足首の痛みが徐々に増していく場合は、トレーニングの仕方が間違っているのではなく、ミッドソールのクッション性が低下していることが多い。

5.ランニングが以前よりも辛いと感じる

シューズの履き心地が急に悪くなった、疲れやすくなった、いつもより痛みを感じる、慣れているはずのランニングが辛くなった。こうした状況に当てはまるなら注意が必要だ。

原因としては、睡眠パターンやトレーニング、食事の変化などが考えられる。それはまた、ランニングシューズの劣化の兆しでもある。体からのメッセージに注意を払おう。古いシューズは、身体能力を大きく阻害する可能性がある。

その他の注意すべきサイン