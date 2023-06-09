日々活用できる、レギンスのスタイリング方法

お出かけにも適したレギンスのスタイリング方法
スタイリングのヒント
この上なく万能で快適なレギンスを中心に、ファッション性を重視して組み立てた6つのコーディネート例をご紹介。
アスレジャーは、今や在宅勤務や週末のちょっとした外出時の標準スタイルだ。 どんなコーディネートにもマッチする定番アイテムとして、レギンスを取り入れてみてはどうだろうか。
お気に入りのNikeレギンスに合わせて、クローゼットにあるスポーティーなジャケットやゆったりとしたセーターを選ぶとよい。 シューズにはクールなスニーカーを選ぼう。快適に過ごせ、レギンスを取り入れたあらゆるコーデを引き立てくれる。
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カラーやテクスチャーを組み合わせるレギンススタイルにもチャレンジしてほしい。 たとえば、存在感のあるコートやカラフルなシューズを合わせるコーディネート。ライトウォッシュのジーンズのようなレギンス以外のパンツや、心地よいタンクトップドレスとも相性の良いアイテムを取り入れてみよう。
ここでは、ちょっとした外出に最適なレギンスコーディネートのアイデアを6つご紹介。週末にヨガクラスに参加したり、友人と再会してコーヒーを片手にのんびりと語り合ったりするのにぴったりのスタイルをチェックしよう。
ちょっとした外出に最適なレギンススタイル6選
1.基本のスタイル
ブラックレギンスのコーディネートの選択肢は、ほぼ無限にある。 困ったときはシンプルに着こなそう。定番レギンスを中心に、コーディネートをニュートラルカラーで組み立てるとよい。
同系色のブラックポロシャツ、クラシックなボンバージャケット、すっきりとしたエア マックススニーカーを合わせるとうまく調和するうえ、スタイリングも簡単だ。 柔らかいハイウエストレギンスを中心に組み立てるリラックススタイルは、ちょっと外出するときや、コーヒーを片手に友人と語らうときにおすすめだ。
2.レッドが映えるスタイル
レギンスコーデを大胆に決めたい日もあるだろう。 そんなときは、基本のブラックではなく、レッドのような目を引くカラーのレギンスを取り入れてみよう。
レッドのディテールをあしらったTシャツで色の統一感を出し、エア フォース 1などクラシックな白のスニーカーを合わせることで、程よく派手さを抑えられる。 ナイキ フューチュラ トートは、断熱素材を使用したランチバッグ。軽食や毎日の必需品を持ち運ぶおしゃれなバッグとしても活躍する。
3.「よそ行き」のアウターとの組み合わせ
普段から定番のブラックレギンスを好むという場合は、ナイキ ゼンビー レギンスを組み合わせるスタイルがおすすめ。週末のブランチや平日のディナーの気軽な外食時に最適で、快適に着用できる定番アイテムだ。 シンプルな装いをドレスアップするなら、存在感のあるコートを合わせるのが最も簡単だろう。 たとえば、ふわふわのナイキ スウッシュ ジャケットを羽織れば、瞬く間にコーディネートが完成する。 レギンスと大胆なコートの組み合わせに最適なシューズといえば、カラフルなスニーカー。パンチの効いたアクセントになる。
4.創造性あふれる組み合わせ
週末の休みの日にレギンスと合わせるコーディネートには、ポップなカラーのプリントをあしらったクールなアイテムを組み合わせるスタイルがおすすめ。 まず、リブ素材のタンクトップとグレーのレギンスのような、ニュートラルなアイテムを選ぶ。 そこに抽象的なパターンをあしらったジャケットやカラフルなヴェイパーマックス シューズを合わせて、クリエイティブな印象をプラス。 すると、アート作品のようなスタイルに仕上がり、コーディネートで創造性を発揮できるというわけだ。
5.新しいニュートラルカラースタイル
ミニマルなスタイルで着こなしたい日は、レギンスに何を合わせればいいだろうか？ おすすめは、柔らかいセージグリーンのレギンスに、タンやホワイトの定番アイテムを組み合わせるスタイル。ベースボールキャップ、オーバーサイズのクルーネックスウェットシャツまたはセーター、クロスボディバッグなどを選ぼう。
6.ワークアウト後にぴったりのスタイル
ワークアウトクラスの後に用事がある日や楽しい集まりに直行する日のレギンスコーディネートでは、機能性を重視しよう。 とはいえ、ファッション性に目をつぶるというわけではない。 シューズとウィンドブレーカーを楽しいカラーでコーディネートしてみよう。 暗いワークアウトスタジオでも目立つはずだ。
Words by Aemilia Madden