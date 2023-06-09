日々活用できる、レギンスのスタイリング方法

アスレジャーは、今や在宅勤務や週末のちょっとした外出時の標準スタイルだ。 どんなコーディネートにもマッチする定番アイテムとして、レギンスを取り入れてみてはどうだろうか。

お気に入りのNikeレギンスに合わせて、クローゼットにあるスポーティーなジャケットやゆったりとしたセーターを選ぶとよい。 シューズにはクールなスニーカーを選ぼう。快適に過ごせ、レギンスを取り入れたあらゆるコーデを引き立てくれる。

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カラーやテクスチャーを組み合わせるレギンススタイルにもチャレンジしてほしい。 たとえば、存在感のあるコートやカラフルなシューズを合わせるコーディネート。ライトウォッシュのジーンズのようなレギンス以外のパンツや、心地よいタンクトップドレスとも相性の良いアイテムを取り入れてみよう。

ここでは、ちょっとした外出に最適なレギンスコーディネートのアイデアを6つご紹介。週末にヨガクラスに参加したり、友人と再会してコーヒーを片手にのんびりと語り合ったりするのにぴったりのスタイルをチェックしよう。