今手に入れたいおすすめのエア フォース 1

今すぐ買うべきおすすめのエア フォース 1
購入ガイド
今すぐ買うべきエア フォース 1のおすすめのスタイルとカラーをチェックしよう。
毎日履くための時代を超えたアイコニックなスニーカーを探している人には、ナイキ エア フォース 1がおすすめ。 Nike Airテクノロジーを初めて搭載したバスケットボールシューズ、エア フォース 1は発売当時からスニーカーカルチャーのアイコン的存在だ。
オリジナルモデルのリリースから40年以上を経た現在、エア フォース 1には多数のスタイルが存在する。 ローカットや、ブーツからヒントを得たデザインなど、最新のスタイルをチェックしよう。
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1. エア フォース 1 LOW
着脱が簡単ですっきりとした定番スタイルのスニーカーを探しているなら、ローカットのエア フォース 1で間違いなし。 エア フォース 1 LOWにはさまざまなスタイルがあり、最新のカラーやスペシャルエディションが頻繁に登場する。
ローカットのスタイルは時代を超えたすっきりとしたデザインだ。アッパーにオーバーレイを縫い付けていて耐久性に優れ、足を踏み出すたびにサポート性を発揮する。
2. エア フォース 1 MID
もう少し高さがあり、足首を覆うものが欲しいなら、ミッドカットのスニーカーを選ぼう。 エア フォース 1 MIDは、やや高い履き口にパッドが入っている。また、足首周りに面ファスナーがあるものが多く、シューズの締め方を調整したり、ストラップのスタイルをいろいろ試したりできる。
すべてのAF1 MIDは、ソールにNike Airクッショニングを搭載し、シュータンにパッドを入れて、快適な履き心地を追求している。 また、上質なテクスチャード加工のレザーアッパーを使用したものや、刺繍でアクセントを効かせたものなど、さらなるデザイン要素をプラスしているものもある。
3. エア フォース 1 HIGH
初めてのエア フォース 1がハイカットだったため、オリジナルモデルのようなスタイルを探しているスニーカーファンの間でハイカットは大人気だ。
ローカットやミッドカットの一部のエア フォース 1と同じように、Nikeがデザインしたカラーを選択できる。また、シューレース、アッパー、スウッシュ、ソールに好きな素材やカラーを使用できるNike By YouでAF1をカスタマイズすることも可能だ。 また、ハイカットのAF1は足首にストラップがあり、スタイルとフィット感を調節できる。
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4. エア フォース 1 ブーツ
ナイキ エア フォース 1 ブーツは、象徴的なスニーカーデザインと張りのあるレザーを使用している。ただし耐久性とトラクションが向上しているため、屋外で履くのに最適だ。 AF1ブーツでは、ソールのトレッドが追加され、合成断熱素材が足をさらりと暖かい状態に保つ。
一部のモデルは、足を保護するために撥水加工を施したレザーを使用し、つま先にスタッズを付けている。また、シュータンを長くして水や小石がシューズ内に入らないようにしている。
5. エア フォース 1 プラットフォーム
ちょっぴり高さのあるエア フォース 1が欲しい人や、日常使いできる厚底のスニーカーを探している人には、プラットフォームがおすすめだ。プラットフォーム エア フォース 1は、ミッドソールの高さを上げて、足下に柔らかなフォームのパッドを搭載。足を踏み出すたびに抜群に快適な履き心地を提供する。
文：ジュリア・サリバン