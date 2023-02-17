Nikeおすすめの冬用ゴルフギア

極寒にも負けずゴルフを楽しむための必須ギア
購入ガイド
ファーストショットから最終パットまで暖かさをキープしてくれるNikeギアをご紹介。
冬は霜の降りたコースでファーストショットに臨み、秋には最終ラウンドを寒さに震えながらプレーする。気候によってゴルフを諦める必要はない。 それを後押ししてくれるのが、Nikeの適切なギアだ。
Nikeフリース素材のシャツとNike Therma-FITテクノロジーを搭載したパンツ（キャップとゴルフ用グローブも一緒に）を着用すれば、暖かい状態をキープしてゴルフに集中できる。
このガイドを参考に、寒い日に最適なNikeのゴルフギアを選ぼう。
（関連記事：初心者のためのNikeゴルフギア必需品ベスト10）
寒い日におすすめのNikeのゴルフギア
Nike Therma-FIT仕様のゴルフパンツ
ゴルフ場で体を動かして体温が上がると、ゴルフパンツに搭載されたNike Therma-FITテクノロジーがその体温をキープ。寒い日も暖かく過ごせるパンツだ。 撥水加工仕上げを施しているので、小雨がぱらついてもさらりとした状態をキープし、風もブロックする。
ゴルフに適したデザインで、複数あるポケットにスマートフォン、スコアカード、ティーを収納可能。 また、程良いフィット感でありながら、伸縮性のある素材を使用しているためスイングなどの動きを妨げないのもポイントだ。
スラックスの下に着用するランニングタイツ
ゴルフパンツのインナーとしておすすめなのが、Nikeのランニングタイツ。 暖かさをキープし、動きをサポートするよう設計されている。 薄手なのでインナーとして着用でき、着ぶくれせずに暖かく過ごせる。
体温を閉じ込めて高い保温性を発揮するNike Therma-FITテクノロジーを取り入れたタイツやレギンスもある。
Nikeのフリース素材を使用したハーフジップトップス
定番のポロシャツ以外の「ゴルフウェア」といえばやはり1/4ジップやハーフジップのトップスだろう。 Nikeの柔らかいフリース素材を使用したトップスなら、寒い日のプレーに最適だ。 軽くて柔軟性に優れたトップスを着れば、スイングの際に自在に動けるうえ、重ね着しなくても十分暖かい。
体温をキープするNike Therma-FITテクノロジーを搭載したものもあれば、Nike Dri-FIT素材が肌から汗を逃がして汗冷えを防いでくれるものもある。
ゴルフ用にデザインされたパーカーとスウェットシャツ
ゴルフ用のTシャツやポロシャツでは寒すぎるが、厚手のジャケットを着るほどではないという日もある。 セーターで快適に過ごせるような時期だ。
ゴルフ場でパーカーを着ると場にそぐわなる場合もあるが、Nikeのゴルフ用パーカーは、ゴルフ場になじむスタイルだ。 Nikeのゴルフ用パーカーとスウェットシャツの表面は、適度なボリュームのあるニット素材。しかし内側には、従来のスウェットシャツが持つ、優れた柔軟性と機能性、快適な着心地を備えている。
こういったスウェットシャツの多くは、汗を逃がす機能を発揮するNike Dri-FITテクノロジーを搭載しているので、季節の変わり目も快適に過ごせる。 また、気温が上がってきたら簡単に脱ぐこともできる。
抜群の暖かさを提供するフルジップのベストとジャケット
極寒の時期でもゴルフをプレーせずにはいられないなら、フルジップのNikeのジャケットやベストを装備しよう。気温が上がってきたときや、ジャケットを着ずに打ちたい場合は、簡単に脱ぐことができる。
暖かく軽いNike Therma-FIT素材を使用し、雨や風をシャットアウトするNike Storm-FITテクノロジーを搭載している。 悪天候に見舞われても快適にゴルフを楽しめ、最高のパフォーマンスを発揮できるアイテムだ。
寒さのあまり、ベストやジャケットを脱げなくても問題ない。 Nikeのゴルフベストは自在な動きをサポートするようデザインを工夫しており、長袖のジャケットは伸縮性が高く、スイングの動きを妨げない。
クッション性のあるNikeのソックス
Nikeのソックスは、足への衝撃を和らげ、暖かさをキープする。どれも寒い日にプレーするゴルファーにとって欠かせない機能だ。 通気性に優れたニットパターンとNike Dri-FITテクノロジーが、足をさらりとした状態にキープして汗冷えを防いでくれる。また、かかとと前足部のクッション性を高めた設計で、コース上を歩いても足が疲れにくい。
寒い日には、暖かく快適なソックスを履こう。不快な足の冷たさに悩まされることなく、次のホールに集中できる。
寒さの中スタートする日に重宝する暖かいグローブ
寒い気候に対応するNIkeのゴルフグローブがあれば、かじかむ手に気を取られることなく、クラブをしっかり握ってプレーに集中できる。 手の甲側は防水加工を施し、断熱性に優れた暖かいフリース素材を使用。手のひらに使用した合成スエードが最適なグリップを発揮する。
手が冷たくならないよう、ウールのような風合いのミトン、柔らかいClub Fleece素材のグローブ、Nike Therma-FIT仕様のグローブを選んでもいい。 Nikeのグローブの多くはタッチパネルに対応するデザインで、グローブをはめたままスマートフォンを使用できる。
アメリカンフットボールをヒントに、プレーの合間に手を温められるよう、Nikeのフットボール用ハンドウォーマーをウエストに付けるのもおすすめだ。
（関連記事：自分に合ったゴルフグローブの見分け方）
Nikeのビーニーとネックラップ
柔らかさと暖かさを兼ね備えたNikeのビーニーは、肌触りが心地よい混紡素材を使用。折り返しのあるデザインで、頭にぴったりフィットする。 カジュアルにもドレスアップスタイルにも使用できるシンプルなデザイン。クラブハウスで冷えた体を温めるときに最適だ。
特に寒い日は、Nikeのネックウォーマーを使おう。 ネックウォーマーは、体温を逃がさないうえ、頬や鼻を冷たい風から守ってくれる。 引き上げるだけで顔をカバーでき、ゴルフを楽しめる。
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文：グレッグ・プレスト