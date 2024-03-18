Nikeおすすめのブラックレギンス

Nikeおすすめの万能なブラックレギンス
購入ガイド
Nikeが取り揃えるブラックレギンスの幅広いセレクションから、自分にぴったりの一着を見つけよう。
ワークアウトウェアに欠かせないブラックレギンス。役に立つのは、汗をかくときだけではない。 ぴったりフィットするレギンスの洗練されたスタイルは、日々の買い物や友人との集まりなど、ファッション性を損なわず快適に過ごしたいときにも最適だ。
Nikeでは、サポート性と機能性が高いランニングに適したスタイルから、風通しが良く柔らかでヨガや自宅でのんびり過ごす時間にぴったりのスタイルまで、日々の生活をサポートするブラックレギンスを幅広く取り揃えている。 ブラックレギンスはどれも同じように見えるかもしれないが（実際、ブラックレギンスにはどれほどの違いがあるのだろうか？）、適切なアイテムを選ぼうとする際には、素材とデザインのディテールがものを言う。 ウェイトリフティング用にレギンスを買い替える人も、柔軟なライフスタイルに合わせて見栄えのするアイテムをいくつか揃える人も、ここで紹介するNikeおすすめのレギンスをチェックしよう。
ハードなワークアウトに最適なブラックレギンス：ナイキ ゴー ウィメンズ ファームサポート ミッドライズ フルレングス レギンス ポケット付き
おすすめポイント：ワードローブに特に加えたくなる、多様なシーンで使えるワークアウトレギンス。 6つのポケットを備えたデザインで、ランニング中もスマートフォンを出し入れしやすく、外出時も鍵を安全に携帯できる。 着圧感のある素材がしっかりとしたフィット感をキープ。幅広のウエストバンドで、激しいワークアウト中もずれずにぴったりフィットする。
着用感：幅広のウエストバンドでしっかりフィット
素材：ナイロン68％、スパンデックス32％
普段着に最適なブラックレギンス：ナイキ スポーツウェア クラシック ウィメンズ ハイウエスト グラフィック レギンス
おすすめポイント：近所でのんびり過ごす日やちょっとしたお出かけに最適なハイウエストレギンス。締めつけることなく、体のラインにぴったりフィットする。 柔らかい厚手の素材を使用しているので、しゃがんだり動き回ったりしても透ける心配がなく、普段使いに最適だ。
着用感：柔らかく伸縮性のある厚手の素材でしっかりサポート
素材：コットン47％、ポリエステル41％、スパンデックス12％
ランニングに最適なブラックレギンス：ナイキ ファスト ウィメンズ ミッドライズ 7/8 ランニングレギンス ポケット付き
おすすめポイント：ランニング中にウェアをあれこれ調整するのは避けたいもの。 ウエストにひもが付いたレギンスで、動いてもずれずにフィット。計算して配置されたメッシュのベントで通気性を確保し、チクチクしたり動きにくさを感じたりすることもない。 鍵やスマートフォンを肌身離さず持ち運べる便利なポケット付き。
着用感：やや伸縮性があり、軽量で優れた通気性を発揮
素材：ポリエステル80％、スパンデックス20％
ヨガに最適なブラックレギンス：ナイキ ゼンビー ウィメンズ ジェントルサポート ハイウエスト クロップド レギンス
おすすめポイント：ヨガパンツを探しているなら、着用していることをすっかり忘れてしまうほど快適なレギンスを選ぼう。 抜群に柔らかい素肌のような素材を使用し、縫い目を最小限に抑えたブラックレギンスは、軽くて邪魔にならない着用感を求める人におすすめ。
着用感：風通しが良く柔らかい肌触りで、着用しているのを忘れるほど快適
素材：ナイロン63％、スパンデックス37％
ジムでのトレーニングに最適なブラックレギンス：ナイキ プロ ウィメンズ ミッドライズ 7/8 グラフィック レギンス
おすすめポイント：シンプルですっきりとしたスタイルで決めたいときに活躍するのがこのレギンス。 軽量で伸縮性が高く、速乾テクノロジーのおかげですばやく乾く。 伸縮性のある幅広のウエストバンドが腹部にぴったりフィットし、スクワットや屈伸などの自由な動きをサポート。
着用感：優れた通気性と伸縮性
素材：ポリエステル83％、スパンデックス17％
トレンド感のあるおすすめのブラックレギンス：ナイキ ユニバーサ ウィメンズ ミディアムサポート ハイウエスト カプリ レギンス ポケット付き
おすすめポイント：ぴったりフィットする適度なボリュームの素材を使用。快適な着用感とサポート性のバランスが良く、ハードなワークアウトにも気軽なウォーキングにも対応。 カプリ丈のパンツはあらゆる身長の人にフィットし、短めのスタイルを好む人にも最適。 トレンドを押さえたカプリ丈のシルエットは、汗をかくようなワークアウトの予定がない日にもおすすめだ。
着用感：滑らかで柔らかく、サポート性のあるフィット感で体を快適に包み込む
素材：ナイロン76％、スパンデックス24％
よくある質問
ブラックレギンスに合うシューズは？
ブラックレギンスに最適なシューズは、予定しているアクティビティによって異なる。 一番のおすすめはスニーカー。カジュアルな普段使いにも、ワークアウトにも対応する。 よりドレッシーな装いになら、ヒールのあるブラックのアンクルブーツを合わせよう。
ブラックレギンスの流行は2024年も続く？
ブラックレギンスは、ワークアウトウェアとしてもカジュアルな日常着としても、時代を超えて愛される定番アイテム。 シンプルなシルエットなので、控えめなコーディネートにうまく取り入れたり、流行のコーデにカジュアルなテイストを加えたりできる。
ブラックレギンスに最適な素材は？
ブラックレギンスに最適な素材は、用途によって異なる。 ワークアウト用であれば、サポート性と速乾性に優れ、涼しい状態をキープできる素材が望ましい。 自宅で着用するなら、伸縮性が高く、とろけるように柔らかい素材のものがおすすめだ。
文：エミリア・マッデン