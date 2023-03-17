スウェットパンツに合うおすすめのスタイル

スウェットパンツは見過ごされがちだが、 自宅でくつろぐときやジムへ行くときに気軽に着用できるだけでなく、ファッションの定番としても、間違いなく活躍してくれるアイテムだ。 スウェットパンツのスタイリングを行う際は、コーディネートのポイントを決めておくといい。

例えば、大胆なスタイルの新しいスニーカーを目立たせたい場合は、 足首部分を絞ったニュートラルカラーのスウェットパンツを選べば、シューズを視覚的に最大限アピールできる。 オーバーサイズのスウェットシャツでリラックスした雰囲気を演出するなら、 いつものジーンズの代わりに、快適なクロップ丈のスウェットパンツを選ぼう。

自分らしいスタイルを損なわずに、快適さを最優先したカジュアルな普段着スタイルを組み立てるうえで、スウェットパンツは重要な要素になる。 以下の6つのコーディネートを参考に、自分にぴったりのスウェットパンツスタイルを組み立てよう。

（関連記事：Nikeクロップトップを着こなす5通りのスタイル）