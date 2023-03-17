スウェットパンツに合うおすすめのスタイル

Nikeスウェットパンツのコーディネート
スタイリングのヒント
洗練された快適なフィット感のパンツを、シーンに合わせて着こなそう。
スウェットパンツは見過ごされがちだが、 自宅でくつろぐときやジムへ行くときに気軽に着用できるだけでなく、ファッションの定番としても、間違いなく活躍してくれるアイテムだ。 スウェットパンツのスタイリングを行う際は、コーディネートのポイントを決めておくといい。
例えば、大胆なスタイルの新しいスニーカーを目立たせたい場合は、 足首部分を絞ったニュートラルカラーのスウェットパンツを選べば、シューズを視覚的に最大限アピールできる。 オーバーサイズのスウェットシャツでリラックスした雰囲気を演出するなら、 いつものジーンズの代わりに、快適なクロップ丈のスウェットパンツを選ぼう。
自分らしいスタイルを損なわずに、快適さを最優先したカジュアルな普段着スタイルを組み立てるうえで、スウェットパンツは重要な要素になる。 以下の6つのコーディネートを参考に、自分にぴったりのスウェットパンツスタイルを組み立てよう。
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スウェットパンツのコーディネート
1.ワイドレッグのベロアパンツ＋クルースウェットシャツ＋ブレーザー
自宅で仕事をする人は、着替えるべきか、それともパジャマのまま過ごそうかと、日々悩むのではないだろうか。 その落とし所にふさわしいのが、このスウェットパンツだ。 大きめのフィット感でゆったりと快適に着用できる、コーデュロイベロアを使用したトラウザーパンツに近いデザイン。すっきりとしたブラックを選ぶと、とりわけ洗練された雰囲気になる。 オーバーサイズのクルーネックと、どんな場面でも必ずもクールに決めるナイキ ブレーザーを合わせて、シンプルに仕上げよう。
2.フリース＋Tシャツ＋チョアコート＋エア ペガサス
仕事や学校が休みの日は、快適なパンツを選んでリラックスした雰囲気を楽しもう。 フリースのスウェットパンツに合わせるのは、かっちりとしたチョアコートとレトロな雰囲気のエア ペガサス。ほどよくスタイリッシュで、休日のリラックス感も醸し出す。 グレーのスウェットパンツを、斬新さを添えつつ楽に着こなせるスタイルだ。
3.Tech Fleece＋グラフィック Tシャツ＋メトコン
ジムで汗を流すときも、ワンランク上の新しいスタイルを取り入れて、スポーティーな装いをレベルアップしよう。 Tech Fleece素材のパンツにグラフィックTシャツを合わせたコーデは、ウェイトトレーニングのセッションにも、ワークアウト後に友達とスムージーを楽しむひと時にも最適だ。 定番のワークアウトシューズをプラスして、スタイルを完成させよう。
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4.ハイウエストのフリース＋クロップタンクトップ＋エア ブリス
コーディネートを組み立てる簡単な方法の一つは、バランスを考えること。 ハイウエストのゆったりとしたスウェットパンツとクロップ丈のタンクトップは、フィット感のコントラストが抜群のダイナミックな組み合わせだ。 また、ボタンダウンのトップスやデニムジャケットをさっと羽織れば、コーヒーを飲みながら語り合う気軽な集まりや、ショッピングにもふさわしいスタイルになる。 ショッピングバッグを片手に数時間歩けるシューズを履くことをお忘れなく。
5.オープンヘムのスウェットパンツ＋快適なジャケット＋ボメロ
心地よさを最優先したい日も、ファッションに影響が出ないか心配する必要はない。 ルーズフィットのスウェットパンツに起毛素材の快適なジャケットを合わせたスタイルは、まるで毛布にくるまれたまま家から出てきたかのような心地よさ。 それでも、対照的なテクスチャーと鮮やかなカラーがトレンドを感じさせる。 ボメロのような旬のシューズをプラスして、快適でクールなスウェットコーデを完成させよう。
6.Tech Fleece＋クルースウェットシャツ＋ダンク
スウェットパンツで外出するのに抵抗があるという人は、この基本のコーディネートをお手本にしよう。 スウェットパンツのコーディネートは決して難しくない。ジッパー付きポケットやコントラストの効いたウエストのドローコードなど、ワンランク上のディテールを備えたスウェットパンツをいつものパンツの代わりに選べばいい。 ロングスリーブTシャツやクルーネックスウェットシャツと組み合わせ、仕上げにツートンカラーのダンクのような、目を引く普段使いのスニーカーをプラス。 シンプルですっきりとした、コーディネートを簡単にランクアップできるスタイルだ。
文：エミリア・マッデン