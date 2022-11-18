日常のアクティビティに最適なNikeハイウエストレギンス
購入ガイド
体の動きに合わせて快適にフィットするNikeレギンスをご紹介。
お気に入りのレギンスに足を通せば、どんなアクティビティにも安心して快適に取り組める。 ずれないハイライズのスタイルは、カバー範囲が広く、体の自由な動きをサポートしてくれる。 レギンス選びのポイントをチェックし、自分にぴったりのNikeハイウエストレギンスを見つけよう。
ハイウエストレギンスを選ぶポイント
1.パンツ丈
Nikeのハイウエストレギンスには、フルレングスと7/8レングスのスタイルがある。 フィットする位置は人によって多少異なるが、フルレングスは足首付近まで隠れる丈で、7/8レングスはふくらはぎの中央付近までの長さだ。 どちらを選ぶかは、フィット感の好みや、脚をどの程度カバーしたいかに応じて選択すればOK。
2.素材
レギンスに質の高い素材が使われているかどうかチェックするには、試着してスクワットテストをしてみる。レギンスを着用し、鏡の前で深くスクワットするか、つま先に触れるようにかがんで、肌やアンダーウェアが透けないかどうかチェックしよう。 透けないナイキ ヨガ Dri-FIT ラックス インフィナロン レギンスなどのNikeのレギンスは、スクワットテストに合格するデザイン。ナイロン、スパンデックス、ポリエステルの混紡素材を使用している。
ワークアウト用には、水分をすばやく蒸発させるNike Dri-FITなど、汗を逃がして肌を涼しくさらりとした状態にキープする素材のレギンスを選ぼう。 寒い時期に着用したい場合は、Nike Therma-FITのレギンスがおすすめ。重さを感じさせずに熱を閉じ込めるデザインだ。
3.フィット感
レギンスは、ウエストに食い込んだり、動きや呼吸を妨げたりすることなくぴったりフィットして、肌に軽く圧着感のあるものが望ましい。 Nikeのレギンスは、XSから3Xのサイズ展開で、マタニティサイズもある。 ナイキ ワン (M) ハイライズ マタニティ レギンスは、柔軟性に優れ、お腹の膨らみをサポートしながらカバーするデザイン。妊娠期を通じて快適にフィットするよう作られている。
4.ポケット
スマートフォン、鍵、カードなどの必需品を身につけておきたい場合は、薄型のポケットを備えたハイウエストレギンスを選ぼう。
アクティビティ別の最適なNikeハイウエストレギンス
ヨガ
Nike Yoga Luxeコレクションなど、Nikeのハイウエストヨガレギンスは、ウエストバンドがへそのすぐ上にぴったりフィットし、シルエットを整えながら体を包み込む。 透けないデザインで、体を曲げたり伸ばしたりするときも安心だ。 Nike Infinalonは、Nikeで使用していた従来の糸に比べて細くて軽く、丈夫な素材。 やさしい着圧感でフィットし、呼吸、ストレッチ、フローの最中に肌をドライな状態にキープできる。 かかと部分が開いていて足裏に引っかけることのできるトレンカタイプのレギンスもあり、プラクティスでワンランク上の快適さとサポート性を発揮する。
ライフスタイル
トレーニングとジム
よくある質問
ちょうどよいレギンスのフィット感とは？
ハイウエストレギンスが丸まって落ちてくるのはなぜ？
安心してスクワットができるレギンスとは？
文：リンゼイ・フランケル