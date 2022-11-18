日常のアクティビティに最適なNikeハイウエストレギンス

Nike Yoga Luxeコレクションなど、Nikeのハイウエストヨガレギンスは、ウエストバンドがへそのすぐ上にぴったりフィットし、シルエットを整えながら体を包み込む。 透けないデザインで、体を曲げたり伸ばしたりするときも安心だ。 Nike Infinalonは、Nikeで使用していた従来の糸に比べて細くて軽く、丈夫な素材。 やさしい着圧感でフィットし、呼吸、ストレッチ、フローの最中に肌をドライな状態にキープできる。 かかと部分が開いていて足裏に引っかけることのできるトレンカタイプのレギンスもあり、プラクティスでワンランク上の快適さとサポート性を発揮する。