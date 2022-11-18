日常のアクティビティに最適なNikeハイウエストレギンス

購入ガイド

体の動きに合わせて快適にフィットするNikeレギンスをご紹介。

最終更新日：2022年11月18日
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日常のアクティビティに最適なNikeハイウエストレギンス

お気に入りのレギンスに足を通せば、どんなアクティビティにも安心して快適に取り組める。 ずれないハイライズのスタイルは、カバー範囲が広く、体の自由な動きをサポートしてくれる。 レギンス選びのポイントをチェックし、自分にぴったりのNikeハイウエストレギンスを見つけよう。

ハイウエストレギンスを選ぶポイント

  1. 1.パンツ丈

    Nikeのハイウエストレギンスには、フルレングスと7/8レングスのスタイルがある。 フィットする位置は人によって多少異なるが、フルレングスは足首付近まで隠れる丈で、7/8レングスはふくらはぎの中央付近までの長さだ。 どちらを選ぶかは、フィット感の好みや、脚をどの程度カバーしたいかに応じて選択すればOK。

  2. 2.素材

    レギンスに質の高い素材が使われているかどうかチェックするには、試着してスクワットテストをしてみる。レギンスを着用し、鏡の前で深くスクワットするか、つま先に触れるようにかがんで、肌やアンダーウェアが透けないかどうかチェックしよう。 透けないナイキ ヨガ Dri-FIT ラックス インフィナロン レギンスなどのNikeのレギンスは、スクワットテストに合格するデザイン。ナイロン、スパンデックス、ポリエステルの混紡素材を使用している。

    ワークアウト用には、水分をすばやく蒸発させるNike Dri-FITなど、汗を逃がして肌を涼しくさらりとした状態にキープする素材のレギンスを選ぼう。 寒い時期に着用したい場合は、Nike Therma-FITのレギンスがおすすめ。重さを感じさせずに熱を閉じ込めるデザインだ。

  3. 3.フィット感

    レギンスは、ウエストに食い込んだり、動きや呼吸を妨げたりすることなくぴったりフィットして、肌に軽く圧着感のあるものが望ましい。 Nikeのレギンスは、XSから3Xのサイズ展開で、マタニティサイズもある。 ナイキ ワン (M) ハイライズ マタニティ レギンスは、柔軟性に優れ、お腹の膨らみをサポートしながらカバーするデザイン。妊娠期を通じて快適にフィットするよう作られている。

    NIkeのマタニティレギンスを見る

  4. 4.ポケット

    スマートフォン、鍵、カードなどの必需品を身につけておきたい場合は、薄型のポケットを備えたハイウエストレギンスを選ぼう。

    ポケット付きのNikeハイウエストレギンスを見る

アクティビティ別の最適なNikeハイウエストレギンス

ヨガ

Nike Yoga Luxeコレクションなど、Nikeのハイウエストヨガレギンスは、ウエストバンドがへそのすぐ上にぴったりフィットし、シルエットを整えながら体を包み込む。 透けないデザインで、体を曲げたり伸ばしたりするときも安心だ。 Nike Infinalonは、Nikeで使用していた従来の糸に比べて細くて軽く、丈夫な素材。 やさしい着圧感でフィットし、呼吸、ストレッチ、フローの最中に肌をドライな状態にキープできる。 かかと部分が開いていて足裏に引っかけることのできるトレンカタイプのレギンスもあり、プラクティスでワンランク上の快適さとサポート性を発揮する。

ライフスタイル

普段使いやリラックスタイムにおすすめなのが、ナイキ スポーツウェア エッセンシャル ハイライズ レギンスのような、Nikeのライフスタイルレギンス。 コットン、ポリエステル、スパンデックスを使用した質の高い混紡素材を使用している。 ヒップにフィットする立体的なハイライズデザインが、体の形に沿って快適な着用感を提供。伸縮性に優れたウエストバンドがぴったりと快適にフィットする。 ブラック一色のベーシックなものや大胆なカラーをあしらったものなど、さまざまなスタイルから選択できる。また、多くはヨガやトレーニング向けのNikeのレギンスと比べて低価格だ。

トレーニングとジム

ワイドな品揃えの中には、高負荷インターバルトレーニング（HIIT）ウェイトリフティングクロスフィットなど、ジムでのワークアウト向けにデザインされた万能なスタイルのレギンスもある。 ハードなワークアウトに対応するレギンスの多くには汗を逃がすNike Dri-FIT素材が使われている。 その一つであるナイキ プロ Dri-FIT レギンスは、伸縮性が高いうえ、体を包み込むフィット感も得られる。伸縮性に優れたハイライズのNike Proウエストバンドが、かがむときも伸ばすときも、体の動きに応じてコアを快適にカバーする。 ペットボトルが原料のリサイクルポリエステル繊維を使用したレギンスもある。この繊維は、ボトルを洗浄した後フレーク状に粉砕し、ペレット化したものから高品質の糸を紡いで作られている。

よくある質問

ちょうどよいレギンスのフィット感とは？
レギンスは、ウエストに食い込んだり、動きや呼吸を妨げたりすることなくぴったりフィットして、肌に軽く圧着感を与えるものが望ましい。 Nikeのレギンスは、XSから3Xのサイズ展開で、マタニティサイズもある。 サイズとフィット感について詳しくは、Nikeサイズ表をチェックしよう。
ハイウエストレギンスが丸まって落ちてくるのはなぜ？
適切にフィットしないレギンスや低品質で薄い素材を使用したレギンスは、動くとウエストが下がったり、丸まって落ちたりしやすい。 ずれないレギンスを選ぶには、適切なサイズのものを見つけること。 レギンスは、ウエストに食い込んだり、動きや呼吸を妨げたりすることなくぴったりフィットして、肌に軽く圧着感のあるものが望ましい。 また、Nike Dri-FITのような高品質の素材を使用し、快適にフィットするウエストバンドを備えたものを選ぼう。
安心してスクワットができるレギンスとは？
安心してスクワットができるレギンスとは、生地が伸びても透けないレギンス。 スクワットをしても問題がないか確認するために、レギンスを着用し、鏡の前で深くスクワットするか、つま先に触れるようにかがんでみよう。 動いたときに生地が薄く伸ばされて肌やアンダーウェアが透けてしまわないかどうか、チェックすることが大切だ。

文：リンゼイ・フランケル

公開日：2022年5月5日