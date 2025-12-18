ワークアウトに最適なNikeのウィメンズレギンス

Nikeおすすめのウィメンズワークアウトレギンス
購入ガイド
Nikeおすすめのウィメンズワークアウトレギンスをご紹介。新作も登場し、さまざまな丈、カラー、ライズのモデルが揃っている。
ワークアウトに最適なのは、さまざまな用途に対応し、快適でサポート性に優れ、毎日のハードなエクササイズを支えてくれるレギンスだ。Nikeのワークアウトレギンスは素材、丈、フィットのバリエーションが豊富で、ワークアウト、ランニング、ヨガレッスンなど幅広いシーンに対応。どんなときもアスリートに快適な着用感を提供する。
このガイドを参考にして、次のワークアウトで試したいレギンスを見つけよう。自分に合ったサイズについてはNikeのレギンスサイズガイドをチェック。
Nikeおすすめのウィメンズワークアウトレギンスをコレクション別に見る
ナイキ ユニバーサ：汗を目立たせない
筋力トレーニングやコンディショニングのワークアウトで大量の汗をかいても、ナイキ ユニバーサなら大丈夫。汗を目立たせず、なめらかな見た目を実現する洗練されたデザイン。Nike Stealth EvaporationとNike Dri-FITテクノロジーの組み合わせにより、この快適なレギンスでドライな状態をキープします。
前面に縫い目がないことで、抜群の快適性で、気を散らすことなくワークアウトを楽しむことができます。複数の隠しポケットは、スマートフォンやその他の必需品を収納するのに最適。すっきりしたフィット感も維持します。
ナイキ プロ シームレス：体のラインを引き立てる
素晴らしい筋力トレーニングセッションを終えた後の爽快感を好まない人はいないだろう。見た目も気分も抜群。 ナイキ プロ シームレス レギンスは、体にぴったりフィットし、体型を整えるサポート性と伸縮性を兼ね備え、ワークアウトスタイルを思いのままに楽しめる。
ナイキ ゼンビー：柔らかく、すっきりとしたフィット感
ナイキ ゼンビー レギンスの特徴は、そのシルクのような柔らかさ。Nike InfinaSoft素材を使用しており、糸の段階からしなやかさや伸縮性を追求することで、Nikeレギンス史上最も柔らかなシリーズとなった。
しかし、ナイキ ゼンビー レギンスはただ柔らかいだけではない。幅をかなり広めにとったウエストバンドにより、ヨガやピラティスの動きにもズレずにフィットするよう、動きやすさを重視したデザイン。また、優しい着圧感を提供し、柔軟性に優れている。最低限の縫い目が、心地よく快適なフィット感と洗練されたデザインをもたらす。背面中央にはドロップポケットを1つプラス。スマートフォンがすっぽり入る、便利な収納スペースだ。
Nike Dri-FITテクノロジーが採用されているため、汗びっしょりになることなくワークアウトを楽しめる。シルエットは、ハイ／ミッドライズで展開。フルレングスから股下約20cmのバイカー ショートパンツまでと、丈の種類も豊富だ。
ナイキ スウィフト：軽量感と便利な収納
軽量で通気性に優れたランニングレギンスをお探しなら、ナイキ スウィフトがおすすめ。ランニングに必要なあらゆるアイテムを収納できるポケット付きで、ジェル、スマートフォン、鍵などの必需品を収納可能。
ナイキ プロ：ハードなワークアウトで抜群の通気性を発揮
激しいワークアウトや、高負荷トレーニングに該当するHITのクラスでも、ナイキ プロ レギンスなら涼しい状態が持続し、自分の動きに集中できる。このレギンスの大きなポイントは優れた通気性だ。汗をすばやく肌から逃がすNike Dri-FITテクノロジーを搭載しているだけでなく、多くのナイキ プロ レギンスのふくらはぎ部分にメッシュパネルを配置して通気性を向上させている。
柔らかく伸縮性のある素材がスプリントでもランジでも体の動きをサポートし、背面の縫い目もアスリートが自由に動けるように考慮されている。また、伸縮性のあるウエストバンドが快適にフィットしてレギンスのズレを防止。タイトに作られているためサポート性が高く、体を包み込むようなはき心地だ。
ナイキ プロ レギンスは、無地のほか、大胆なグラフィックなどが展開されている。ミッドライズとハイウエストのモデルがあり、丈はフルレングス、7/8、クロップドがある。バイカーショートパンツの股下は7または3インチだ。
ナイキ ワン：抜群に柔らかくあらゆるシーンに対応
シルクのように滑らかで柔らかいレギンスは、自然の中でのハイキング、リストラティブヨガのクラス、ちょっとしたお出かけなど、さまざまなアクティビティで活躍する。
ナイキ ワンシリーズのレギンスは、一日中肌をさらりと涼しい状態に保つNike Dri-FITテクノロジーを搭載。また、透けない素材を使用しているので、屈伸やスクワットを行う際も体をしっかりカバー。Nike Therma-FIT素材を使用したモデルは、寒い場所でも体温調節が可能。妊婦のためにデザインされたナイキ ワン（M）レギンスは、妊娠のあらゆる段階を通じて、大きくなったお腹にフィットする。
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ナイキ ワン レギンスには、きらきらした素材を使用したものや、プリントをあしらったモデルがあり、さまざまなパターンやスタイルが揃っている。