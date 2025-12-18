ワークアウトに最適なNikeのウィメンズレギンス

ナイキ ゼンビー レギンスの特徴は、そのシルクのような柔らかさ。Nike InfinaSoft素材を使用しており、糸の段階からしなやかさや伸縮性を追求することで、Nikeレギンス史上最も柔らかなシリーズとなった。

しかし、ナイキ ゼンビー レギンスはただ柔らかいだけではない。幅をかなり広めにとったウエストバンドにより、ヨガやピラティスの動きにもズレずにフィットするよう、動きやすさを重視したデザイン。また、優しい着圧感を提供し、柔軟性に優れている。最低限の縫い目が、心地よく快適なフィット感と洗練されたデザインをもたらす。背面中央にはドロップポケットを1つプラス。スマートフォンがすっぽり入る、便利な収納スペースだ。

Nike Dri-FITテクノロジーが採用されているため、汗びっしょりになることなくワークアウトを楽しめる。シルエットは、ハイ／ミッドライズで展開。フルレングスから股下約20cmのバイカー ショートパンツまでと、丈の種類も豊富だ。