カーゴパンツの着こなし方

返り咲きを見せるY2Kファッションの中で、メンズやウィメンズを問わず最も万能なアイテムの一つがカーゴパンツ。

ポケット付きのカーゴパンツは、カジュアルな印象で高い人気を誇る。大胆なバギースタイルから、スリムなスポーティースタイルまで幅広い。 この幅広さゆえに、カーゴパンツのコーディネートやスタイリングにはさまざまな疑問も付きまとう。

（関連記事：Nikeおすすめのウィメンズサマーコーディネート8選）

機能性を目当てに着用するかどうかにかかわらず、まずはカーゴパンツの装いは根本的に実用的なスタイルであることを理解するのが着こなしの鉄則だ。 この理解から出発することで、スタイリングがとても楽になる。 Tシャツ、スウェットシャツ、ジャケット、オーバーサイズのセーターのような定番アイテムは、どれもカーゴパンツとの相性が良い。 気温の高い日は、クロップ丈のトップスやタンクトップが最適だ。

より大胆に仕上げたいのなら、実用的なカーゴパンツに、テクニカルジャケットのような機能性を重視したアイテムと、キャップやサングラスなど、日差しをブロックしてくれるアクセサリーを組み合わせてみよう。 単色コーデにチャレンジしてもいいし、ブライトグリーン、ペールイエロー、タンジェリン、ライラックなどの鮮やかなカラーをいくつか組み合わせたカラーブロックスタイルもおすすめだ。

もっと個性をアピールしたいなら、カラーブロックデザインのハーフジップ、カットアウトボディスーツ、チェーン付きのクロスボディバッグのような意表をついたアイテムと合わせてみよう。実用性重視というよりも、ファッション性の高いスタイルになる。