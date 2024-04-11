カーゴパンツの着こなし方
スタイリングのヒント
ポケットがポイントのデザインを魅力的に着こなそう。
返り咲きを見せるY2Kファッションの中で、メンズやウィメンズを問わず最も万能なアイテムの一つがカーゴパンツ。
ポケット付きのカーゴパンツは、カジュアルな印象で高い人気を誇る。大胆なバギースタイルから、スリムなスポーティースタイルまで幅広い。 この幅広さゆえに、カーゴパンツのコーディネートやスタイリングにはさまざまな疑問も付きまとう。
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機能性を目当てに着用するかどうかにかかわらず、まずはカーゴパンツの装いは根本的に実用的なスタイルであることを理解するのが着こなしの鉄則だ。 この理解から出発することで、スタイリングがとても楽になる。 Tシャツ、スウェットシャツ、ジャケット、オーバーサイズのセーターのような定番アイテムは、どれもカーゴパンツとの相性が良い。 気温の高い日は、クロップ丈のトップスやタンクトップが最適だ。
より大胆に仕上げたいのなら、実用的なカーゴパンツに、テクニカルジャケットのような機能性を重視したアイテムと、キャップやサングラスなど、日差しをブロックしてくれるアクセサリーを組み合わせてみよう。 単色コーデにチャレンジしてもいいし、ブライトグリーン、ペールイエロー、タンジェリン、ライラックなどの鮮やかなカラーをいくつか組み合わせたカラーブロックスタイルもおすすめだ。
もっと個性をアピールしたいなら、カラーブロックデザインのハーフジップ、カットアウトボディスーツ、チェーン付きのクロスボディバッグのような意表をついたアイテムと合わせてみよう。実用性重視というよりも、ファッション性の高いスタイルになる。
もちろん、カーゴパンツと合わせれば抜群にファッショナブルなスタイルになる、おすすめシューズもある。 フレッシュな印象のNikeシューズはマストアイテム。カラフルなトレイルランニングシューズから爽やかなホワイトのトレーニングシューズ、さらにエア ジョーダン、エア フォース 1、エア マックスなどのアイコニックなスニーカーまで多種多様に揃っている。 柔軟性と通気性に優れたスケートボードシューズもオプションの一つ。カーゴパンツの装いをリラックススタイルの領域に誘い込むアイテムだ。
いつものカーゴパンツを新鮮に着こなしたい人も、これからポケット付きのパンツスタイルを試してみようとしている人も、カーゴパンツを着こなす7つのアイデアをチェック。どれも一年中役に立つコーデ術だ。
今すぐ役立つカーゴパンツコーディネート7選
1. グリーンが目に鮮やかなスポーティーでシックなスタイル
グリーンのカーゴパンツといえば、シンプルなコーデを連想する。 ミリタリーウェア風のグリーンを使ったカーゴパンツに、シンプルなTシャツと定番のホワイトスニーカーを合わせたスタイルもそのひとつ。
だがそんなイメージ通りの装いを目指すより、グリーンやイエローのようなエネルギッシュなカラーをプラスして、もっと大胆で鮮やかなスタイルに仕上げよう。 ゆったりとしたフィット感のカーゴパンツなら、カラーの強烈なイメージが少し和らぐ。またスポーツブラやタンクトップのようなぴったりとしたトップスを合わせることで、ボリュームのバランスが取れる。 仕上げに軽量のボンバージャケットを重ね、カラーブロックデザインのスニーカーやトートバッグなど、負けず劣らずカラフルなアクセサリーをプラスして、さらに色彩豊かに着こなそう。
2. 上品さを融合したカーゴスタイル
リラックス感があり、ゆったりと快適に着こなせて、ポケットの装備が充実したクラシックなカーゴパンツ。 このイメージを一新するなら、重ね着アイテムに着目するといい。 定番のスタイルはそのままに、ニュートラルな色合いのタンクトップを取り入れよう。 最後に、半袖のオックスフォードシャツを、ボタンを外して羽織れば、風通しが良く落ち着いたスタイルの完成だ。
また、カラーをプラスするエア ジョーダン 1 MID SE クラフトを合わせると一体感が生まれ、リラックスしたクールな佇まいが加わる。 アクセサリーには、フレームが小さめでカーゴパンツと同じカラーのサングラスがおすすめ。この小さなプラスアルファがスタイル全体をまとめてくれる。
3. 洗練されたバギースタイル
ブラックカーゴパンツはとりわけ万能。ハイライズでワイドレッグのデザインであれば間違いない。 裾のシルエットをカスタマイズできる紐を備えたデザインなら文句ないだろう（ゆったりしたシルエットにしたり、裾を絞ってシューズをアピールしたりできる）。
トップスには、リップストップデザインのポケット付きテクニカルジャケットを羽織ると、実用性重視の印象が増す。ジャケットの下にクロップ丈のボックス型Tシャツを合わせて、大胆さもプラスしよう。 ナイキ エア マックス 97 By Youといったカラフルなスニーカーを合わせると、懐かしいスタイルを演出できる。さらに、ナイロンのクロスボディバッグで、スポーツリュクスの雰囲気をプラスしよう。
4. 快適でクールに決まる定番スタイル
週末や在宅勤務の日には、リップストップナイロンを使用したグリーンの実用的なカーゴパンツを履けば間違いない。 グレーのパーカーを合わせて、定番スタイルを心地よく着こなそう。リラックスモードを徹底したいときは、キルティング加工のソックスを履けば一層快適に過ごせる。 ちょっとした買い出しなどの用事には、 爽やかなホワイトのランニングシューズなどで履き心地を重視するのががおすすめ。 泰然自若としたパイロットを思わせるスタイルは、時代を超越する洗練された装いだ。
5. ドローコードでウエストを調節可能
コーディネート（この場合は1/4ジップのトップスとパンツ）によって、暮らしに大きなゆとりが生まれる。お気に入りのどのカーゴパンツでも、コーディネートの組み立ては簡単だ。 カラーブロックは、リラックスタイムをレベルアップさせてくれる究極の要素。カットアウトボディスーツのような一風変わったインナーと合わせると、なおのこと引き立つ。
言うまでもないが、この特別なカーゴパンツは、伸縮性のあるウエストバンドとドローコードで、ウエストをぴったりフィットさせたり緩めたりできる。 ナイキ エア フォース 1 '07や、すっきりとしたブラックのサングラスなどのシンプルなアクセサリーを加えると、スタイルがさらに際立つ。
6. 一着で二役のアレンジ可能なカーゴパンツ
スケートボードをイメージしたニュートラルな色合いの極上パンツは、落ち着いた土曜日に街を散策するときも、実際にスケートパークに行くときも、すっきりとしたスタイルを演出する。 さらに注目すべきデザイン仕様は、 カーゴパンツの脚部を切り離せばショートパンツにもなること。 白いロングスリーブTシャツ、クルーソックス、スエードやキャンバス素材のスニーカー、ベースボールキャップといったアイテムと合わせるのがおすすめだ。
7. シルエットをランクアップ
ワイドレッグシルエットのカーゴパンツで、装いを際立たせよう。 オーバーサイズのTシャツやハイカットスニーカーなどのニュートラルな色合いのアイテムには、パンツをコーデの中心に据えつつリラックス感を醸し出す効果もある。 ウエストパックが実用的なスタイルをキープし、あちこち外出する日もハンズフリーで過ごせる。この上なく機能的だ。 フィット感に関するヒント：新鮮な印象をプラスするなら、大きめシルエットのアイテムを選ぼう。
文：ローラ・ラジネス・カウプケ