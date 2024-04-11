サンダルとソックスのコーディネート6選
スタイリングのヒント
サンダルにキュートなソックスを合わせて、クッション性とおしゃれさをプラスしよう。
実際のところ、サンダルにソックスを履くのはあり？ かつては週末のキャンプなどで定番のスタイルだったこの組み合わせが、最近では驚くほどクールなコーディネートに変貌した。
サンダルの季節にはつま先を見せることが当たり前のように思われてきたが、快適なフットウェアの新しい履き方を考え直す時かもしれない。 ソックスは快適さと心地良さを高め、靴ずれを防ぐのにも役立つ。
スポーティ、ベルクロ風、シンプルなスライドなど多少のスタイルの違いはあれど、サンダルにソックスという組み合わせが今、定番コーディネートとして急速に広まってきている。 これは、週末の気楽なアクティビティや、ゆったり楽しむハイキング、ソファでのんびりと午後を過ごす装いとして、最小限の工夫で最大限の効果をもたらす組み合わせなのだ。
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サンダルにソックスを合わせる：シックなスタイルを創造する6つの方法
1. リラックスの追求
週末のカフェ巡りやカジュアルなブランチには、快適でスポーティなアイテムをすっきりとまとめたリラックススタイルが求められる。 Tシャツの上にボタンダウンという気楽な組み合わせに、着古したキャンバスパンツがおすすめだ（気温が高い日には、代わりにショートパンツを履いてもいい）。
ここにどんな地形にも対応するベルクロのサンダル、黒のクルーソックス、カジュアルなベースボールキャップを合わせれば、アイスクリームやソフトドリンク片手に友達とまったり過ごすのに最適なスタイルの出来上がり。
2. スポーティなスタイル
サッカーユニフォームは、従来のTシャツに代わって斬新でユニークな（そして速乾性に優れた）代替品としても機能する。 アクティブな雰囲気を前面に出したければ、快適かつキュートなテニススカートでスタイルを整えるという手もある。
さらにプラットフォームサンダルを履いて、スタイリッシュな雰囲気をプラスしよう。クラシックな白いクルーソックスと合わせれば効果は抜群。 今度ショッピングに行くときにぜひ試してみたいコーデだ。 白に白を合わせるスタイルは、ショップのウィンドウにも映えるはず。
3. クールで快適
たまにはソファでのんびりくつろぎ、食事はデリバリーで済ませたいという日もある。 そんなときには、ワイドレッグスウェットとクロップドコットンのタンクトップ、それにふかふかの快適なソックスがおすすめ。
フードが到着したら、クッション性抜群のスライドをさっと履いて、スタイルを完成させよう。 ソフトブルーのソックスとベージュのスライドは、大胆さとニュートラルのバランスが絶妙だ。
4. 試合後のスタイル
週末のバスケットボールの試合やピックアップサッカーの試合の後は、ゲームシューズからクッション性のあるスライドに履き替えよう。 ワークアウト後の軽食や食事をチームメイトと一緒に楽しむとき、そのあまりの快適さに感動するにちがいない。 Dri-FITショートパンツとDri-FITタンクトップを組み合わせた目を引くコーディネートは、ハードな運動後のリラックスタイムに汗を逃がすのに役立つ。
5. タイダイのスプラッシュ
リラックスした夏の午後は、タイダイのソックスとTシャツで楽しむのがおすすめ。または、スタイリッシュなタイダイのアイテムをコーデにプラスしてみては。 友達との平日のディナーや、ちょっとした買い物に出かけるときなどに、タイダイのソックスとサンダル、それにぴったりとしたミニドレスとピンクのスウェットシャツを合わせてみよう。
6. 輝きをプラス
ヨガクラスでのウェアは、きらめくゴールドをさりげなく加えただけで雰囲気が一新する。 プラットフォームサンダルとカラーコーディネートされたクルーソックスを合わせれば、遊び心のあるアクセントに。ヨガ終わりのスムージーを飲みにスタジオからカフェへ行くまでの移動中も、光沢感のあるスパンデックスをクールに見せるのに一役買う。 悪天候や強すぎるエアコンのために、保温性のあるフリースのジャケットやタイダイのバケットハットなどを用意しておくのもおすすめだ。
文：エミリア・マッデン