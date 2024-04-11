サンダルとソックスのコーディネート6選

サッカーユニフォームは、従来のTシャツに代わって斬新でユニークな（そして速乾性に優れた）代替品としても機能する。 アクティブな雰囲気を前面に出したければ、快適かつキュートなテニススカートでスタイルを整えるという手もある。

さらにプラットフォームサンダルを履いて、スタイリッシュな雰囲気をプラスしよう。クラシックな白いクルーソックスと合わせれば効果は抜群。 今度ショッピングに行くときにぜひ試してみたいコーデだ。 白に白を合わせるスタイルは、ショップのウィンドウにも映えるはず。