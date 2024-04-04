Nikeおすすめの春のコーディネート7選

日が延びて暖かくなる時期は、春らしいスタイルでワードローブを一新するチャンス。 軽い重ね着アイテムを取り入れると、気温への対応だけでなく、その日の予定に着目して春のスタイルを組み立てることができる。 ジム通いのコーデ、アウトドアの冒険を楽しむスタイル、日々の雑用をこなすカジュアルスタイル、いつもより少しシックな装いなど、希望のスタイルはさまざまだろう。Nikeでは春の必須アイテムを多様に取り揃え、キュートな着こなしを幅広く提案する。

前述したように、注目を浴びるカジュアルな春コーデの要になるのは、重ね着だ。 強風やにわか雨、気温の上昇がたびたびあるということは、朝は軽量のジャケットが必要でも、夕方にはTシャツで十分かもしれない。 日々のニーズに合わせて臨機応変に着こなせる春らしいアイテムをいろいろと揃えておけば、安心だ。

さらに、春は装いに元気な印象をプラスするのに最適な季節。パステルカラー、大胆なプリント、鮮やかなアクセントのあるアイテムを取り入れて、コーデに彩りをプラスしよう。 以下では、予測できない春の天候に対応する機能を備えた、Nikeおすすめのアイテムをご紹介。 寒さをしのげるウィンドブレーカーや涼しい状態をキープする速乾素材のウェアなど、日常に春らしさをプラスしてくれるアイテムを着用し、ワードローブに彩りを加えよう。