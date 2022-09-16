ワークアウトに最適なNikeおすすめのウィメンズボディスーツ

エクササイズにおすすめのNikeのボディスーツ
購入ガイド
トップスとボトムスが一体化したNikeおすすめのワークアウト用ボディスーツで、ジムでの装いをシンプルに。
ランニング、ウェイトリフティング、ヨガのフローなどに取り組むとき、お気に入りのワークアウトウェアを身に着けると、心の準備が整う。 気分転換にスタイルを変えたい人や、ジムバッグの収納スペースが限られているという人に おすすめしたいのが、Nikeのワークアウト用ウィメンズボディスーツ。
軽い着圧感のあるウェアが、体を包み込むような快適なフィット感とサポートを提供。ワークアウト中の不快感が最小限に抑えられるデザインだ。 さらに、ワークアウト用ボディスーツは、1枚でスタイルが完成するため、 これを着るだけで運動を始められる。
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Nikeおすすめのウィメンズボディスーツ
1.ナイキ ウィメンズ ランニングユニタード
伸縮性のあるニット素材のこのユニタードは、ランニングに最適。 リサイクル素材を使用し、ポリエステル、ナイロン、スパンデックスの混紡素材がヒルスプリントから長距離ランまで、あらゆるトレーニングに対応する。
機能的でありながら、構造がしっかりしたこのボディスーツは、オープンバックのすっきりしたデザインで通気性を強化。 軽量性に優れたメッシュパネルも抜群の通気性を発揮する。
2.ナイキ Dri-FIT ADV ラン ディビジョン ウィメンズ エンジニアード ランニングボディスーツ
ランナー向けのボディスーツをもう1つ紹介しよう。このアイテムは、運動時の風通しをキープできるよう、熱がこもりやすい部分の通気性を強化している。 また、前面と背面に編み込まれたリフレクティブ（再帰反射）デザインのおかげで、暗い場所でも視認性を保てる。
着脱が難しいボディスーツもあるが、これは背面に圧着ジッパーがあるため、脱ぐのも簡単。 この上にトレーニング用のショートパンツやレギンスを履けば、準備完了だ。
3.ナイキ ヨガ Dri-FIT ラックス ウィメンズ 7/8 カラーブロック ジャンプスーツ
脚もカバーしてくれるボディスーツがお好みなら、ヨガ愛好家向けにデザインされた、速乾性のあるこのジャンプスーツをチェック。 インフィナロン素材（スパンデックス、ポリエステル、ナイロンを組み合わせた、丈夫で薄い軽量混紡素材）を使用したこのボディスーツなら、フローの間もさらりとした涼しい状態が保てる。
優しくサポートしてくれるシェルフブラを内蔵し、背面にストラップを配した、開放感のある風通しの良いデザインだ。
文：エミリー・シファー