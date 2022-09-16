ワークアウトに最適なNikeおすすめのウィメンズボディスーツ

伸縮性のあるニット素材のこのユニタードは、ランニングに最適。 リサイクル素材を使用し、ポリエステル、ナイロン、スパンデックスの混紡素材がヒルスプリントから長距離ランまで、あらゆるトレーニングに対応する。

機能的でありながら、構造がしっかりしたこのボディスーツは、オープンバックのすっきりしたデザインで通気性を強化。 軽量性に優れたメッシュパネルも抜群の通気性を発揮する。