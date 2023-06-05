Nikeが提案するキュートな夏の着こなしアイデア8選

前もって行動する人は、もうすでにキュートな夏用コーディネートが頭にあるかもしれない。 みなさんは、どうだろうか。 太陽の光あふれる明るい季節はもうすぐそこ。シーズンの初めから終わりまで活躍する新しいコーディネートを考えて、気分を盛り上げていこう。

夏のベストコーディネートは、合わせやすい定番アイテムを中心に組み立てるのがおすすめだ。 たとえば、タンクトップ、Tシャツ、ショートパンツ、ミニスカート、そしてさっと着てすぐ出かけられるドレスなど。 フロントのアクセサリーには、ハイカットのモデルでもサポート性のあるトレーニングシューズでも、ホワイトのスニーカーなら外さない。 カジュアルなスライドサンダルには、サングラスやハットをコーディネート。日除けも兼ねて一石二鳥だ。

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暑い季節のお気に入りアイテムは、最新のトレンドを取り入れると、楽しく復活させることができる。 今年の夏のトレンドは、1990年代や2000年代風のボディコンシャスなドレス、アシンメトリックなシルエット、スクエアネック、フリルのついたデザインなどだ。 こういったアイテムにスポーティーなサンダルやスニーカーを合わせて夏のリラックスした雰囲気を出し、少し控えめなスタイルにしてバランスをとろう。

もちろん、暑い夏の主流は今でもゴルフやテニスのプレッピースタイルだ。 実際にプレーしなくても、どちらのスタイルもちょっとした外出や気楽な集まりにぴったり。 スポーツアイテムとゆったりとした着用感を組み合わせ、ワンランク上の目を引くスタイルにまとめた、スポーツリュクスというものもある。 このコーディネートには、お気に入りのジュエリーを自由に重ね付けしよう。

以下では、太陽が輝く夏におすすめのキュートなコーディネートを8つご紹介。