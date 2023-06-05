Nikeが提案するキュートな夏の着こなしアイデア8選

Nikeおすすめのウィメンズサマーコーディネート8選
スタイリングのヒント
スポーツリュクスの時代。
前もって行動する人は、もうすでにキュートな夏用コーディネートが頭にあるかもしれない。 みなさんは、どうだろうか。 太陽の光あふれる明るい季節はもうすぐそこ。シーズンの初めから終わりまで活躍する新しいコーディネートを考えて、気分を盛り上げていこう。
夏のベストコーディネートは、合わせやすい定番アイテムを中心に組み立てるのがおすすめだ。 たとえば、タンクトップ、Tシャツ、ショートパンツ、ミニスカート、そしてさっと着てすぐ出かけられるドレスなど。 フロントのアクセサリーには、ハイカットのモデルでもサポート性のあるトレーニングシューズでも、ホワイトのスニーカーなら外さない。 カジュアルなスライドサンダルには、サングラスやハットをコーディネート。日除けも兼ねて一石二鳥だ。
（関連記事：Nikeおすすめのバケットハット）
暑い季節のお気に入りアイテムは、最新のトレンドを取り入れると、楽しく復活させることができる。 今年の夏のトレンドは、1990年代や2000年代風のボディコンシャスなドレス、アシンメトリックなシルエット、スクエアネック、フリルのついたデザインなどだ。 こういったアイテムにスポーティーなサンダルやスニーカーを合わせて夏のリラックスした雰囲気を出し、少し控えめなスタイルにしてバランスをとろう。
もちろん、暑い夏の主流は今でもゴルフやテニスのプレッピースタイルだ。 実際にプレーしなくても、どちらのスタイルもちょっとした外出や気楽な集まりにぴったり。 スポーツアイテムとゆったりとした着用感を組み合わせ、ワンランク上の目を引くスタイルにまとめた、スポーツリュクスというものもある。 このコーディネートには、お気に入りのジュエリーを自由に重ね付けしよう。
以下では、太陽が輝く夏におすすめのキュートなコーディネートを8つご紹介。
Nikeおすすめのウィメンズサマーコーディネート8選
1.タンクドレス + ホワイトのエア フォース 1 + クロスボディバッグ
夏に大活躍のタンクドレス。 アシンメトリックなネックラインのボディコンシャスなドレスで、90年代スタイルに仕上げよう。 アイコニックなエア フォース 1のようなホワイトのスニーカーはカジュアルなので、体にぴったりフィットするシルエットとバランスが取りやすい。チェーンのクロスボディバッグで、スポーツリュクスの洗練された雰囲気に磨きをかけよう。
2.ひざ丈のスカート + クロップ丈のタンクトップ + ホワイトスニーカー
ミニマムなスタイルに実用的な要素をプラス。 テクスチャード加工素材のひざ丈スカートは、クラシックなホワイトのクロップ丈タンクトップに斬新なテイストを加えてくれる。 リネンブレザーを羽織れば、オフィスにも最適なコーディネートに（ドレスコードに応じて、スカートにタックインできる裾長のシャツに変更しよう）。 何はともあれ、フレッシュなコーディネートの仕上げは、かつてのランナーのような真っ白なスニーカーで間違いなし。
3.ミディ丈のドレス + パフィーサンダル + カラフルなサングラス
ミディ丈のドレス、特にストレッチ性のあるTシャツスタイルのものは、さっと着てすぐ出かけられるお役立ちアイテム。 ダブルニットジャージー素材のようなしっかりした素材を選ぶと、体にまとわりつかず、暑いときにも最適な通気性を確保してくれる。 ドレスの同系色でも補色でも、明るい色のパフィーサンダルや薄いカラーレンズのサングラスなどのアクセサリーで元気な色をプラスして、夏の気分を最高潮に盛り上げよう。
（関連記事：Nikeおすすめのワンカラーコーデ用のアイテムをチェック）
4.オーバーサイズTシャツ + バイカーショートパンツ + スタビリティ スニーカー
暑いときのワークアウトや外出、週末のカジュアルなスタイルには、レギンスよりもバイカーショートパンツがおすすめだ。 オーバーサイズTシャツでバランス良く。ワンカラーのアイテムを選べば、こなれ感も出る。 つま先が露出するサンダルを何日も履いていると足を痛めることがあるため、クッションの効いたサポート性のあるスニーカーを履いて足をいたわる日も作ろう。
5.セットアップ + プラットフォームサンダル + ファニーパック
夏はセットアップに最適なシーズン。 寒いときには着心地のよいスウェットスーツがおすすめだが、夏にぴったりなのは軽量で通気性に優れたリブ仕様のセット。 タンクトップにスカート、クロップ丈のTシャツにショートパンツなど、組み合わせ方はいろいろ。 朝方は肌寒くて昼間は暖かい今頃にぴったりの、キュートなフレアパンツも捨てがたい。 ナイキ ヘリテージ ファニーパックやプラットフォームスポーツサンダルのようなブラックのアクセサリーで、コーディネートにパンチを効かせよう。
6.プリーツミニスカート + タンクトップ + ハーフジップ
スタイリッシュに暑さを乗り切るには、キュートなテニススタイルが最適。 まさに今の時期にぴったりだ。 明るい色のプリーツスカートは夏らしさ満載。ホワイトのリブ仕様のタンクトップは定番で、クローゼットにあるほとんどすべてのボトムスと相性がよい。 ハーフジップを肩にかけて、プレッピースタイルに仕上げよう（エアコンが効きすぎるときにも嬉しいコーディネートだ）。 ナイキ ヘリテージ キャップをかぶれば、さらにポイントアップ
7.ルーズドレス + スライド + バケットハット
ゆったりとフィットするカジュアルなドレスの場合、ディテールへのこだわりが、快適で気軽なスタイルと究極のこなれスタイルとの違いを生む。 たとえば、肩を強調したデザインとアシンメトリックなサイドのギャザーは、さりげない雰囲気でありながらも人目を引く。 どちらも完璧にレトロなデザイン。厚みのあるスライドサンダルとバケットハットも同様だ。
8.テリー素材のショートパンツ + クロップ丈のTシャツ + ホワイトのハイカットシューズ
スポーツショートパンツは夏の必需品。フレンチテリー素材を使用したものなら、さらに安らげる。 スポーツブラと組み合わせれば、家でくつろいだり眠ったりできるほど快適なのに、スタイリッシュでいられる万能なアイテム。 シャツをボックス型Tシャツなどに替えて、ハイカットのシューズを履けば、コンビニに行くときや、友達と公園で会うときなど、ちょっとした外出にも対応できる。
文：ローラ・ラジネス・カウプケ