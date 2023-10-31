雨の日は、ベッドでくつろいでいたい気分。 でも、出勤や用事でどうしても出かけなければいけないときは、雨の日の装いもスタイリッシュであってほしいはず。

雨の日の服装を決める第一条件は、家を出る目的に関係なく、雨に濡れないことだ。 せっかくセンス良くまとめても、目的地に到着したときにずぶ濡れでは意味がない。 防水加工や耐水加工が施された服やシューズなら、実用的なだけでなく、自分らしいスタイルも楽しめる。雨の日にも魅力的な装いを楽しむにはうってつけだ。

Nikeの雨の日に最適なウェアとシューズを紹介しよう。

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