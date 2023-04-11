手洗いは、すばやく簡単にできて、コスト効率の高い洗濯方法だ。ワークアウト用アパレル、スポーツブラ、普段着、アクセサリーなど、あらゆる種類の衣類を洗える。

手洗いは、シルク、カシミア、ウールなどのデリケートな素材のお手入れ方法として推奨される場合が多い。だがポリエステルやナイロンなど、他のさまざまな素材の製品にもメリットがある。 手洗いは洗濯機よりも優しく洗えるので、服を長持ちさせることにもつながる。

洗濯機の中央にあるかくはん器に生地が引っ掛かったり、破れたりする心配がない。 そして手洗いのスキルは、洗濯機を使えないときも役に立つ。

簡単な6つの手順で、上手に服を手洗いしてみよう。