6つの簡単な手順でベースボールパンツをきれいにする方法

通常は、部分洗いをすることがベースボールパンツのシミを処理する最も簡単な方法だ。 まず、パンツの内側などの目につかない部分にシミ取り剤を少し付けてみて、変色しないかどうか確かめておくこと。

ただし、すべてのシミを同じ方法で処理すればよいわけではない。 草のシミと土のシミでは、推奨される処理方法が異なる。

シミの部分全体に行き渡るように洗剤を塗布した後、 衣類をぬるま湯に浸し、最長で1時間つけ置く（お湯の温度は38℃以下）。

Nikeのベースボールパンツの多くはポリエステルを100％使用しており、つけ置きが可能だが、スパンデックスや類似の素材を含む衣類はつけ置きをしない方がよい。 生地を傷めるおそれがないかどうか、タグで確認しよう。

つけ置きした後、清潔な予備の歯ブラシなどのブラシで汚れをこすり、汚れの粒子を落としやすくする。 こすり洗いの後は、次のステップに従ってベースボールパンツを洗濯する。

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