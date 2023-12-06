白いシャツのシミを取る方法

店頭で売られているシミ抜き剤は簡単に手に入るが、作りたければ、2つの材料だけで自宅用に定番のシミ抜き剤を作ることができる。

小さなボウルに、オキシドール（3％のもの）と食器用液体洗剤を2対1の割合で入れて混ぜる。作る量は必要に応じて異なる。 例えば、オキシドール大さじ2杯には、食器用洗剤大さじ1杯を混ぜる。 標準的な大きさのスプレー容器の場合は、オキシドール2/3カップに、食器用洗剤1/3カップで作ってみよう。

溶液は、スプレー容器に慎重に注ぐこと（じょうごがあればこぼれにくいので便利だ）。

ヒント：手元にオキシドールがない場合は、ホワイトビネガーでも代用可能。 食器用液体洗剤の代わりが必要な場合は、カスティール石鹸も使える。