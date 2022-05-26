たいていの家庭にある2つの素材、ホワイトビネガーと重曹の組み合わせは、臭いの除去に大きな力を発揮する。 天然の防臭剤であるホワイトビネガーとアルカリ性の重曹を使えば、ウェアの消臭も殺菌もできる。

ワークアウトウェアを洗濯機に入れる前に、まず、容量が数リットルの大きめの容器（シンクでもよい）に水を張る。 そして、ホワイトビネガーと重曹を1カップずつ加える。 ワークアウトウェアを入れ、30分以上浸け置きしてから洗濯する。 洗濯機に入れるときは、乾かさずに直接入れてOK。

ビネガーと重曹を使って浸け置きする時間がない場合は、洗剤とウェアとともに、洗濯機にホワイトビネガーを1カップ入れるという手もある。 ウェアに酢の臭いが残ることを心配する必要はない。酢の臭いは洗濯機で洗えば消える。

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