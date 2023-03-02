Nikeおすすめのフットボール練習用イクイップメントとギア

腕や脚をカバーするNikeのトレーニングスリーブに加え、膝、前腕、肘、向こうずね、上腕を守るコンタクトサポートスリーブをチェックしよう。

滑らかな伸縮性のあるデザインでフィットするので、ずれたりこすれたりすることがない。 また、Nike Dri-FITテクノロジーを搭載しており、優れた速乾性を発揮する。 耐摩耗性の高い素材で肌が地面にこすれるのを防ぎ、UVAとUVBをブロックして日差しから体を保護。

前腕や膝などに柔らかいフォームを計算して配置するなど、練習中のタックルや転倒の際に体を保護してくれるトレーニングスリーブもある。 柔軟性があるパッドで自由な動きをサポートするデザインだ。

特に汗をかいているときに、スリーブの表面が前腕より高いグリップを発揮するのもポイント。ボールを落とさず小脇にしっかり挟める。