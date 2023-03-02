今おすすめのNikeのフットボール練習用イクイップメントとギア

購入ガイド

Nikeの高性能なフットボールギアをバッグに詰めれば、練習の準備は万全。

最終更新日：2023年3月2日
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Nikeおすすめのフットボール練習用イクイップメントとギア

フィールドに足を踏み入れてフットボールの練習を始める前に、適切なトレーニングギアを選ぶことで最適な準備が整う。 適切なフットボールグローブを着用すればボールを捕りやすくなり、適切なスパイクを履けば足元がしっかり安定する。適切なパッドを着用すれば、ぶつかり合うプレーでも体を守れるのだ。

このガイドを参考に、キッズも大人もフットボールの練習に最適なイクイップメントを見つけよう。

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Nikeおすすめのフットボール練習用イクイップメント

1. 接触プレーから保護：Nikeのパッド入りインナー

ショルダーパッドやフットボールパンツの下にNike Proのパッド入りインナーを着用して、ぶつかり合う練習での衝撃から体を保護しよう。 インナーは上下ともに大人用とキッズ用を用意。ヒップ、太もも、肩、肋骨部分に配置したNike HyperStrongフォームパッドがクッションの層となり、けがをしやすい部位を保護する。

このコンプレッションインナーは軽量で通気性が高く、速乾性に優れたNike Dri-FITテクノロジーを搭載。練習中もさらりとした快適な状態が続く。

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2. ボールをグリップ：Nikeのフットボール用グローブ

見事にボールを奪ったり、激しいタックルを受けながらもボールを放さず走ったりするディフェンシブバック、レシーバー、ランニングバックにとって、Magnigripテクノロジーを搭載したNikeのフットボール用グローブは必須アイテム。調節可能で伸縮性が高く、手の動きに対応するデザインで、グリップが効いた手のひら部分は、ワンハンドキャッチをサポートする。

ディフェンダーには、パッドが入ったNikeのフットボール用グローブがおすすめ。 手のひらと指部分のグリップ性が高く、オフェンシブラインに切り込んでタックルし、ボールを奪うプレーをサポートする。 指と手の甲部分に配したパッドが、プレー中のぶつかり合う衝撃を緩和してくれるデザインだ。

3. ターフにも土のフィールドにも対応：Nikeのフットボールスパイク

Nikeのフットボールスパイクは、過酷なフィールドでのプレーに対応し、何シーズンも練習に耐える設計。

かかと部分を補強する成型素材をアッパーに使用し、NikeSkinのオーバーレイが心地よくすっきりとしたフィット感を提供する。 優れた耐久性と抜群に軽い履き心地を兼ね備え、サイドラインを駆け抜けるプレーや、練習でのコーンの間を切り抜ける動きをサポート。

足裏のスタッズで接地感を追求したデザインだ。 Nikeのフットボールシューズは、スタッズパターンを足裏に幅広く配置。水浸しのコンディションでも安定性が高く、優れたトラクションを発揮する。 親指の下に配したスタッズが安定感のあるベースとなり、ディフェンダーを揺さぶるときもクォーターバックに向かって突進するときも、パワフルな一歩を踏み出せる。

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4. 衝撃や打撲から保護：Nikeのフットボール用アームスリーブとレッグスリーブ

腕や脚をカバーするNikeのトレーニングスリーブに加え、膝、前腕、肘、向こうずね、上腕を守るコンタクトサポートスリーブをチェックしよう。

滑らかな伸縮性のあるデザインでフィットするので、ずれたりこすれたりすることがない。 また、Nike Dri-FITテクノロジーを搭載しており、優れた速乾性を発揮する。 耐摩耗性の高い素材で肌が地面にこすれるのを防ぎ、UVAとUVBをブロックして日差しから体を保護。

前腕や膝などに柔らかいフォームを計算して配置するなど、練習中のタックルや転倒の際に体を保護してくれるトレーニングスリーブもある。 柔軟性があるパッドで自由な動きをサポートするデザインだ。

特に汗をかいているときに、スリーブの表面が前腕より高いグリップを発揮するのもポイント。ボールを落とさず小脇にしっかり挟める。

5. 水分補給：Nikeのウォーターボトル

脱水状態に陥ると、負荷の高い運動を行う能力が低下する可能性がある。 練習で最大限の力を発揮するには、水分補給を怠らないこと。

Nikeのウォーターボトルやジャグは、丈夫なラバーやプラスチックを使用し、何度サイドラインに投げても一年中使用できる設計だ。 多くはキャップの開け閉めが簡単なフリップ型で、フィールドの土やほこりの侵入を防げる。 容量は24オンス（約710mL）から64オンス（約1.9L）までで選べる。

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6. 投げる練習：Nikeのフットボール

Nikeのフットボールは悪天候にも耐える設計。 表面が粘着性のあるテクスチャーでつかみやすく、冷たい雨の日でも回転がかかるように投げられる。

駐車場で投げてもこすり傷がつくのを心配しないで済むよう、丈夫なラバー製のボールを選ぼう。 合成皮革を使用し、ステッチの入った上質なボールを選べば、試合の気分を味わえる。

Nikeのフットボールには、公式サイズとミニサイズ（楽に練習できる）のものがある。

7. ギアの持ち運び：Nikeのフットボールバッグ

フットボールの練習にはたくさんのギアが必要。 収納スペースを十分に備えたNikeのダッフルバッグにギアを整理して入れ、練習に出かけよう。 メインコンパートメントにはヘルメット、ユニフォーム、スパイクなどを収納でき、内側のジッパー付きポケットにはマウスガードやグローブを分けて入れられる。

ショルダーストラップを使って手で持つことも、バックパックスタイルで背負うことも可能。 Nikeのダッフルバッグは、容量が最大120リットルのものまで、さまざまなサイズが用意されている。

文：グレッグ・プレスト

公開日：2023年2月21日

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