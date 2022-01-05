スポーツブラの洗い方とケアの方法

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スポーツブラの洗濯とお手入れ スポーツブラの洗濯とお手入れ
製品のお手入れ
皮脂、汗の汚れや臭いを取り除き、スポーツブラを長持ちさせるための簡単な5つのヒントを紹介しよう。
備品
- シャンプーまたは洗濯石鹸
- 柔軟仕上げ剤
- 水
ツール
- 洗面器または洗面台
- ブラジャー用洗濯ネットまたは通常の洗濯ネット
- 洗濯機（オプション）
スポーツブラを正しい方法で洗濯し、お手入れするための5つのステップ
スポーツブラは、不快感なく、走る、跳ぶ、飛び越えるなどの運動の際に欠かせないサポートを提供する。しかし目標に向かってフィットネスに取り組んでいると、トレーニングのたびにスポーツブラが汗びっしょりになり、洗濯が必要になる。
他の高機能アクティブウェアと同様、スポーツブラには特別なお手入れが必要。サポート性とリフト効果を新品同様に持続させたいなら、きちんと洗う方法を知っておくべき。
以下のヒントを参考に洗濯し、ブラを長持ちさせ、清潔で新鮮な香りをキープさせよう。
1.使用するたびに洗う
ワークアウトのたびにスポーツブラを洗うと、不快な臭いを軽減することができる。あなたのスポーツブラが臭わなくても、使うたびに洗う方がよい。
スポーツブラを洗濯しないまましまうと、細菌や菌類、酵母菌がブラの繊維に蓄積していく。特に、バストの下部分はカンジダ症になりやすい。定期的に洗わないと、発疹が出たり、ニキビができたり、細菌に感染したり、乳首が擦れたりすることもある。
だからワークアウトが終わったらすぐにスポーツブラを外して、すぐに洗うか、または洗濯する日まで吊るして乾かすことが大切だ。
2.手洗いする、またはブラネットに入れて洗う
スポーツブラの寿命を延ばすには、手洗いがベスト。洗濯機を使用するより地球環境に優しくもある。
通常の洗剤は使わずに、肌にやさしいハンドソープ、洗濯石鹸、またはシャンプーを使うとよい。通常の洗剤を使って手洗いすると、洗剤を衣類から完全にすすぎ落とすのが難しいことがある。残留物がスポーツブラの繊維に溜まって、臭いを発する原因となる。
スポーツブラを石鹸水に約20-30分間浸し、その後、手で生地を優しく押し洗いするのがおすすめだ。終わったら洗面台の水を新しい水に入れ替えて、石鹸をすべて洗い流す。
洗濯機で洗う場合は、次の手順に従おう。
- スポーツブラの留め金を締める。
- 取り外し可能なパッドがあれば、取り外して手で洗う。
- 他のアイテムと一緒に洗濯機で洗う場合は、スポーツブラをブラネット（または洗濯ネット）の中に入れる。
- 取り扱い方法のタグに書かれている表示に従う。タグがない場合は、デリケート洗いのコースを選択して、ぬるま湯またはお湯を使用する。
- 通常の洗剤または高性能素材用の洗剤を使用する。このとき洗剤を入れ過ぎないこと。
他のアイテムと分け、メッシュのブラネットに入れてスポーツブラを洗えば、生地を保護することができる。
3.柔軟仕上げ剤は使わないこと
Nike Dri-FITなどの合成速乾性素材は、体を涼しくさらりと快適な状態に保つのに最適な素材だが、柔軟仕上げ剤の使用には適さない。
柔軟仕上げ剤はスポーツブラの繊維を詰まらせるため、汗や汚れが洗い流されなくなり、逆に繊維内に閉じ込めてしまう。そのうえ、柔軟仕上げ材の働きにより、通気性を発揮して肌から湿気を外へ逃すという、素材本来の役割が果たされなくなってしまう。
このような柔軟仕上げ剤や乾燥機用柔軟シートは使わずに、機能性ウェア用（スポーツウェア用）の柔軟剤を使おう。
4.平らに置いて乾かす
乾燥機の使用は避けよう。特に高温の乾燥は禁物。乾燥機にかけると、スポーツブラの繊維が伸びて伸縮性が損なわれ、サポート性がダウン。さらにはフィット感が変わってしまうことも。幸い、スポーツブラはすぐに乾くように作られているので、
タオルの上に置き、カウンターなどの平らな面で自然乾燥させよう。物干しラックに掛けてもよい。
ただし、ストラップをハンガーにぶら下げて干すのは避けよう。ストラップが伸びてしまうからだ。
5.新しいスポーツブラに取り替える
どんなに適切に取り扱ったとしても、スポーツブラは時間の経過とともに着古され、運動時のサポート効果が低下していく。スポーツブラを買い替える時期については、以下のサインを目印にしよう。
- バンド部分が伸び切って、十分なサポート機能を果たしていない。
- 腕を上げるとバンドがずれたり、ブラが上がったりする。
- 毛羽立っていたり、生地の特定部分がすり減っているように見える。
- バンドまたはストラップが擦れてきている。
- 洗濯してもブラに染みや臭いが残る。
きちんとお手入れさえすれば、スポーツブラは通常の着用で約1年間は持つ。新しいスポーツブラを買うときは、適切なフィット感とサポート性を確認し、風通し良くさらりとした状態に保つ素材を選択しよう。