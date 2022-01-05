スポーツブラの洗い方とケアの方法

スポーツブラは、不快感なく、走る、跳ぶ、飛び越えるなどの運動の際に欠かせないサポートを提供する。しかし目標に向かってフィットネスに取り組んでいると、トレーニングのたびにスポーツブラが汗びっしょりになり、洗濯が必要になる。

他の高機能アクティブウェアと同様、スポーツブラには特別なお手入れが必要。サポート性とリフト効果を新品同様に持続させたいなら、きちんと洗う方法を知っておくべき。

以下のヒントを参考に洗濯し、ブラを長持ちさせ、清潔で新鮮な香りをキープさせよう。