ジャケットのジッパーを上げようとしたのに動かなかったり、閉まっているべきところがぽっかりと開いていたりしても、大丈夫。 ジッパーが壊れたら確かにイライラするが、心配する必要はない。 適切な道具とちょっとした知識があれば、壊れたジッパーは家庭でも修理可能だ。

ジッパーを修理するには、まずはジッパーの仕組みを知ることが役立つ。 主な部品は次のとおりだ。

スライダー は、ジッパーのエレメントに沿って動き、エレメントを噛み合わせて閉じていく部品だ。

は、ジッパーのエレメントに沿って動き、エレメントを噛み合わせて閉じていく部品だ。 引き手 は、ぶら下がっているつまみで、ジッパーの上げ下げに使う。

は、ぶら下がっているつまみで、ジッパーの上げ下げに使う。 エレメント は、ジッパーに沿ってついているプラスチックまたは金属のピン。ジッパーを閉める部分だ。

は、ジッパーに沿ってついているプラスチックまたは金属のピン。ジッパーを閉める部分だ。 上止めと下止めは、ジッパーの上下にあるプラスチックまたは金属の部品で、スライダーがジッパーの両端を超えないようにする。

下止めの構造がより複雑なジッパーもあり、片方に箱、もう片方に蝶棒がついている。 この型は標準的な下止めタイプより複雑なため、ジッパーを修理するときに、これらの部品を取り外さないほうがよい（ただし、壊れた部分の修理をするためなら上止めは外してもよい）。

壊れたジッパーを修理するための一般的なヒントをいくつか紹介する。