アメリカンフットボール用グローブのお手入れ方法

フットボールグローブを洗う前に、製造元のタグで洗濯表示を確認しよう。 多くのブランドは、グローブを手洗いすることをすすめている。手のひら部分には、レザーまたは粘着性のあるポリエステルとシリコンを混合した素材が裏打ちされているため、過度に洗うとグリップ性が損なわれる可能性があるからだ。

洗濯機で洗えるグローブもあるが、判別がつかない場合は、手洗いしよう。 タグには、最適な洗濯温度が示されていることもある。 示されていない場合は、冷水やぬるま湯を使おう。

Nikeのフットボールグローブを洗う場合は、次の手順で手洗いすること。