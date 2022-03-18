バックパックの洗い方

まずバックパックの中に入っている物をすべて出し、埃や細かいゴミを手や掃除機で取り除く。

こびりついた汚れは、柔らかい歯ブラシで取り除こう。 水で洗うとレザーがさらに傷んでしまうので、ほかの洗浄剤と混ぜる場合以外、水の使用は避ける。

その他のシミについては、食器用洗剤を溶かしたぬるま湯で落とそう。 清潔なタオルに上記の溶液を少量付け、シミを軽くたたく。 新しいタオルを湿らせて洗剤入りの溶液を拭き取り、乾かす。

油性のシミの場合は、まず脱脂剤または水分を含まないコーンスターチを使ってみよう。完全に落とすにはさらに、上記の溶液を使った仕上げが必要になるかもしれない。

汚れが落ちて乾いたら、レザーコンディショナーを使ってバッグの外側やレザー部分をお手入れしよう。

レザー製バックパックをきれいに保つには、そもそも汚れないように扱うのが一番だ。 防水スプレーや防水クリームなどを使用して、水などレザーのダメージの原因となるものからバッグの外側を保護しておこう。 それでも汚れてしまった場合、以下の手順でレザー製バックパックをきれいにすることができる。

レザーにはカビが生えてしまうことがある。当然ながら、レザー製のバックパックにもその可能性があるわけだ。 カビが生えてしまうと、独特の臭いが発生し、、色も褪せて見える。 カビに対処するには、まず湿らせたタオルでカビを拭き取ってから、レザークリーナーで細部まで丁寧にクリーニングすると良い。