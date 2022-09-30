白い衣類を洗うのに適した洗剤とそうでない洗剤がある。 選ぶべき洗剤の種類は、化学物質を使用した漂白剤と化学物質を使用していない漂白剤のどちらを使いたいかによって異なる。

洗濯用漂白剤の多くは、塩素系漂白剤が使われている。 この化学物質は脱色することで衣類を白くする作用があるため、素材によっては刺激が強すぎる。 塩素系漂白剤は、漂白剤を使用可能な生地にのみ使うことをおすすめする（ここでもタグをチェック）。 ウール、スパンデックス、レザーをはじめとするデリケートな素材には、塩素系漂白剤は使わないようにしよう。

塩素系漂白剤を避けたい場合は、酸素系漂白剤を試してみよう。 生地の色を落とさずに真っ白にしてくれるので、色落ちの心配がない。 標準的な洗濯洗剤に、粉末か液体の酸素系漂白剤を加えれば効果が高まる。

あるいは、酸素系漂白剤の代わりに重曹2分の1カップを加えてもいい。

（関連項目：白いシューズをピカピカにする方法）