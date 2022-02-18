スイミングで得られる5つのメリット

水中でリズミカルな動きを繰り返すうち、それが瞑想のように感じられてくるという人は多い。 瞑想状態をもたらす水泳を、マインドフルスイミングと呼ぶ人たちもいる。

Total Immersion Swimmingの創設者であるテリー・ラクリンは、『ニューヨーク・タイムズ』のインタビューで、「プールを往復するだけのルーティンが、心を意識して泳ぐことで、運動を伴う瞑想に変わります」と説明している。

そして、水の中での自分の存在を意識し、呼吸とストロークの動きに集中することを心がけるよう彼はアドバイスする。 感謝の気持ちを胸に、泳ぎの音に耳を澄ませば、メンタルヘルスを向上させる効果がさらにアップするとも語る。

アメリカ国立衛生研究所（NIH）の『News in Health』に掲載された記事によれば、このように心に意識を向ける行動はストレスマネジメントや、重い病気への対処、不安感やうつ症状の軽減に役立つという。 マインドフルネスを実践することで、リラックスするスキルが向上し、人生に対する熱意や自己肯定感が高まるという報告も寄せられている。