なぜ運動でストレスが軽減されるのか？

良質なワークアウトは、自分を生まれ変わらせてくれる。仕事が大変な日、友人との口論、目が回るほどの忙しいスケジュールといった困難に直面すると、人はストレスを感じ、そのプレッシャーに押しつぶされそうになることがある。そんなときに必要になるのが、効果的な不安の解消法だ。ストレス管理のテクニックの1つとして、身体的な活動が挙げられる。ここでは、運動がストレスを軽減する仕組みを説明しよう。

簡潔に言うと、運動は健康的なライフスタイルの重要な一部だ。そして、心の健康と身体的健康の間には無視できない関連性がある。

脳は運動に強く好ましい反応を示す。身体的な活動は脳の配線を生化学的なレベルで変え、より効果的にストレスを処理できるようにしてくれる。だからこそ、科学者やヘルスケアの専門家の多くが、慢性的なストレスに対抗するためのツールとして運動を推奨している。頻繁な運動には、投薬と同じような治療効果がある。その効力は、趣味としての楽しみにもひけをとらない。

概要：

・運動には、ストレスホルモンを減らし、エンドルフィンやセロトニンなどを放出することで気分を高める効果がある。

・最適な方法：有酸素運動、筋力運動、モビリティエクササイズが挙げられ、これらはすべて効果的だが、楽しみながら続けられるものが理想的だ。

・運動時間：1日30分、週3〜5日を目標にしよう。

・効果を実感できるまでの時間：何より重要なのは継続性。効果を実感するには数週間かかる場合があることを覚えておこう。

・誰にでも効果的な運動というものはない。自分のニーズに合った運動を見つけるために、ゆっくりと慎重に運動を始めることが重要だ。



人は体を動かすようにできている。しかし、CDCによると、2020年には、成人のうち、有酸素運動と筋力トレーニングの両方において『Physical Activity Guidelines for Americans（アメリカ人のための運動ガイドライン）』が示す必要水準を満たしている人はわずか24.2％であり、これがストレスレベルの上昇に影響している可能性があるという。アメリカ人の大半はいすに座ってばかりの生活を送っており、運転やデスクワークなど、1日のかなりの時間を座って過ごしている人は多い。米国ストレス研究所によると、77％の人が体の健康に影響が出るほどの強いストレスを感じている。



もちろん、身体的な活動の不足だけがストレスの原因ではないが、運動が脳に強い影響を与えることは事実なのだ。