妊娠中のヨガでして良いこと、ダメなこと

妊娠初期、あるいは妊娠に気付いたらすぐに、ハンドスタンド、フォアアームスタンド、ヘッドスタンドなど、逆転のポーズを控えるようにするのが無難だろうと、クリストファーは話す（ただし、このことを知らなかったとしても気に病む必要はない）。 妊娠初期には、吐き気、だるさ、胸やけに苦しむことがよくあるため、逆転のポーズを気持ちよく行うことは難しいだろう。



ただ、妊娠前に逆転のポーズを習慣的に行っていて、妊娠合併症がなく、気持ちよく行えるのなら、妊娠中期には逆転のポーズを再開してもいい。 体が倒れないよう壁で支えるやり方をラブは勧める。



ダウンドッグは妊娠期も安全に取り組める。 大きくなっていくお腹に合わせて手足の幅を広く取ればいいからだ。これはフォワードフォールドでも同じ。 ただし、38週目に入ったら、逆転のポーズは控えるようラブは忠告する。



「38週になったらダウンドッグはお勧めしません。骨盤底に向かうエネルギーの流れを変えたくないからです」