妊娠初期に起こる疲労の対処法についてエキスパートが解説

妊娠が判明すると、まもなく独特な気だるさが押し寄せる。「妊娠初期の疲れは、言葉で説明し難いような感覚です」と語るのは、カリフォルニア州オークランド在住のアマンダ・ウィリアムズ医学博士（認定産婦人科医）。「妊娠初期は胎児と胎盤が最も急速に成長する時期であり、このような代謝性要求が生じます」とウィリアムズ博士は言う。エストロゲン、プロゲステロン、HCG（ヒト絨毛性ゴナドトロピン。胎盤から分泌される妊娠時に特有のホルモン）など特定のホルモンが急激に上昇し、体調が悪く感じてしまう時期でもある。

こう考えてはどうだろうか。この先9か月間にわたって一人の人間を育てるために体が変化しているのだから、元気がなくてソファーから離れられないのも無理はない。ましてや運動などできるはずがないではないかと。この時期は、プロアスリートですら動けなくなるものだ。2人の子を持つアディア・バーンズ（Nikeアスリート、アリゾナ大学女子バスケットボールチーム「ワイルドキャッツ」ヘッドコーチ）は、1人目の妊娠初期のことを思い返し「とにかくひどい疲労感」だったと言う。

そんな妊娠に関連する疲労感を軽減する方法もある。