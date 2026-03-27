内腿を引き締めるのに最適なエクササイズとは

内ももは、長内転筋、短内転筋、大内転筋、薄筋、恥骨筋の5つの筋肉で構成されており、これらは総称して股関節内転筋群と呼ばれる。

「これらの筋肉群は、大臀筋や体幹筋肉と連携して、歩行、階段の昇降、ランニングなどの片脚運動の際に骨盤を安定させます」と、説明するのはジョーイ・マスリ。整形外科認定の理学療法士であり、筋力とコンディショニングの専門家だ。「内転筋を鍛えると、膝や股関節の位置を維持しやすくなります。これは、トレーニングと日常生活の両方において、健康に身体を動かしていくうえで非常に重要です」とマリスは付け加える。

これらの筋肉を活性化させたいからといって、特別なことをする必要はない。あなたがすでに行っているであろうさまざまな動きを行うことで、内転筋は鍛えることができる。「内ももは筋力トレーニング、特にスクワット、ランジ、ヒンジパターンのような下半身の複合関節運動（複数の筋肉と関節を鍛えるエクササイズ）に最もよく反応します」とアシャイヤは言う。